Воздушная гимнастка из Ревды завоевала серебро чемпионата мира

2 ноября в итальянском городе Чезенатико завершился чемпионат мира по воздушной гимнастике. В составе российской делегации на турнире, в котором участвовали свыше 600 спортсменов из 22 стран, выступили представительницы Свердловской области: взявшая серебро Варвара Перина и Кира Изибаева из Ревды.

Воздушная гимнастика – это вид спорта, в котором спортсмены выполняют акробатические трюки, растяжку и танцевальные элементы на снарядах, подвешенных высоко в воздухе. На чемпионате мира в Италии были представлены все главные дисциплины этого вида спорта: «воздушное кольцо», «воздушные полотна», «воздушный гамак» и другие.

Ревдинские спортсменки выступали в категории «Профессионалы, воздушное кольцо, 6-9 лет». За попадание на пьедестал с ними конкурировали еще 20 сильнейших гимнасток со всего мира. По итогам соревнований обе представительницы Среднего Урала попали в пятерку лидеров. Варвара Перина заняла второе место и стала вице-чемпионкой мира, а Кира Изибаева остановилась в шаге от бронзы, заняв четвертое место.

Ранее «Областная газета» рассказывала о том, что девять свердловских самбистов выступят на юбилейном чемпионате мира в Узбекистане.