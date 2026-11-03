Владимир Путин произвел кадровые перестановки в Арбитражном суде Свердловской области

Председатель Арбитражного суда Свердловской области Станислав Сидоркин назначен председателем Девятого арбитражного апелляционного суда (Москва), следует из Указа Президента России Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Сидоркин возглавлял свердловский арбитраж с декабря 2021 года.

Кроме того, судья областного арбитража Светлана Загайнова получила должность заместителя председателя Арбитражного суда Уральского округа. Как и Станислав Сидоркин, она назначена на 6-летний срок полномочий.

О том, кто возглавит Арбитражный суд Свердловской области, в документе не говорится. Согласно законодательству, председатели этих региональных инстанций назначаются Президентом России по представлению председателя Высшего арбитражного суда РФ. Кандидаты должны получить положительное заключение Высшей квалификационной коллегии судей.

Ранее «Областная газета» рассказывала о досудебном порядке урегулирования спора в арбитражном процессе.