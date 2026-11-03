ДомойНовости

Владимир Путин произвел кадровые перестановки в Арбитражном суде Свердловской области

НовостиЮридические вопросы
Областная газета

Его председатель Станислав Сидоркин получил назначение в Москве

арбитражный суд
Кто возглавит Арбитражный суд Свердловской области, пока неизвестно. Фото: Алексей Кунилов, фотоархив «Областной газеты»

Председатель Арбитражного суда Свердловской области Станислав Сидоркин назначен председателем Девятого арбитражного апелляционного суда (Москва), следует из Указа Президента России Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Сидоркин возглавлял свердловский арбитраж с декабря 2021 года.

Кроме того, судья областного арбитража Светлана Загайнова получила должность заместителя председателя Арбитражного суда Уральского округа. Как и Станислав Сидоркин, она назначена на 6-летний срок полномочий.

О том, кто возглавит Арбитражный суд Свердловской области, в документе не говорится. Согласно законодательству, председатели этих региональных инстанций назначаются Президентом России по представлению председателя Высшего арбитражного суда РФ. Кандидаты должны получить положительное заключение Высшей квалификационной коллегии судей.

Ранее «Областная газета» рассказывала о досудебном порядке урегулирования спора в арбитражном процессе.

Налоги и финансы

Льготы на уплату налогов и арест за просрочку: как свердловчанам сэкономить на платежах и не попасть под санкции

Льготы по налогам в регионе положены 16 категориям граждан – среди них пенсионеры, участники...
Налоги и финансы

Малолитражки в Свердловской области снова облагаются налогом, а НДФЛ по вкладам стал строже

До 1 декабря свердловчанам необходимо оплатить налоги на имущество, землю, транспорт и НДФЛ по...
Новости

Воздушная гимнастка из Ревды завоевала серебро чемпионата мира

2 ноября в итальянском городе Чезенатико завершился чемпионат мира по воздушной гимнастике. В составе...

Подписывайтесь на нас в любимой соцсети

Популярное