Малолитражки в Свердловской области снова облагаются налогом, а НДФЛ по вкладам стал строже

До 1 декабря свердловчанам необходимо оплатить налоги на имущество, землю, транспорт и НДФЛ по вкладам за 2025 год. Сотрудники Межрайонной инспекции № 25 по Свердловской области – начальник отдела камеральных проверок Сергей Романчук и старший специалист второго разряда Юлия Кадочникова – рассказали «ОГ», кто является плательщиком, какие изменения вступили в силу и как рассчитать сумму. Налоговые уведомления уже направлены в личные кабинеты граждан на сайте «Госуслуги», в Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц и по почте.

Налогоплательщиками налога на имущество являются собственники недвижимости – квартир, домов, дач и гаражей. Земельный налог оплачивают лица, владеющие участками на праве собственности, бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения.

«Транспортный налог закреплен за владельцами автомобилей, мотоциклов и других средств передвижения. А НДФЛ по вкладам уплатят физические лица, получающие доход в виде процентов по счетам и вкладам в российских банках», – сообщил «ОГ» Сергей Романчук.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

В Свердловской области отменили региональную льготу, которая освобождала от транспортного налога владельцев легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил. Теперь они также обязаны его уплачивать.

Есть изменения и в НДФЛ по вкладам: снижен порог для повышенной ставки. Раньше ставка 15% применялась только при доходах свыше 5 млн рублей в год, теперь лимит снижен до 2,4 млн рублей.

СТАВКИ И РАСЧЕТ

Налоговые ставки устанавливаются нормативными актами представительных органов муниципальных образований. В Екатеринбурге налог на имущество физлиц – квартира, жилой дом, гараж – составляет 0,1% от кадастровой стоимости объекта, подчеркнула Юлия Кадочникова.

Земельный налог зависит от категории участка: для садоводства – 0,3%, для личного подсобного хозяйства – 0,24%, для прочих земель – до 1,5%. Сумма рассчитывается умножением кадастровой стоимости на ставку.

Транспортный налог рассчитывается на основании сведений, которые передают в ФНС России органы ГИБДД, МЧС или Ространснадзора при регистрации автомобилей и других транспортных средств. Главным параметром является мощность двигателя – от него зависит размер ставки:

до 100 л. с. – 10 рублей за единицу мощности;

от 100 до 150 л. с. – 14 рублей;

от 150 до 200 л. с. – 34 рубля;

от 200 до 250 л. с. – 51,6 рубля;

свыше 250 л. с. – 103,2 рубля.

Налоговая база умножается на ставку и количество месяцев владения транспортным средством в году.

НДФЛ по вкладам рассчитывается автоматически: банки передают в налоговые органы информацию о выплаченных процентах. Суммируются все проценты за год по всем вкладам и накопительным счетам, затем вычитается необлагаемый лимит. Если процентный доход превысил лимит, с разницы начисляется налог по ставке 13% или 15%, если суммарный годовой доход превысил 2,4 млн рублей. Граждане могут самостоятельно рассчитать сумму через личный кабинет на сайте ФНС.

Ранее «Областная газета» писала о том, как исправить ошибку в налоговом уведомлении.