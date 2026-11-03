Расписание Всероссийского турнира среди юниоров по фигурному катанию «Золото Урала» в Екатеринбурге

С 4 по 6 ноября в Екатеринбурге за награды турнира «Золото Урала» будут бороться юниоры. Среди них, конечно же, есть свердловские спортсмены. У юношей на лёд «УГМК-Арены» выйдет 16-летний воспитанник школы «Юность» Дмитрий Железняк, а также 19-летний воспитанник «Локомотива» Антон Рязанов. В соревнованиях девушек выступят три воспитанницы школы «Локомотив» – 14-летняя Яна Анашкина, 13-летняя Варвара Авдеева и 14-летняя Дарья Кардаполова. Публикуем полное расписание турнира. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте Первого канала.
ЮНИОРЫ (время уральское)
4 ноября, среда:
17:30 Танцы на льду, ритм-танец
19:45 Пары, короткая программа
5 ноября, четверг:
13:00 Танцы на льду, произвольный танец
15:30 Пары, произвольная программа
16:40 Девушки, короткая программа
19:15 Юноши, короткая программа
6 ноября, пятница:
12:45 Девушки, произвольная программа
15:45 Юноши, произвольная программа
Ранее «Областная газета» публиковала расписание этапа Гран-при России «Золото Урала» среди взрослых спортсменов.