Расписание Всероссийского турнира среди юниоров по фигурному катанию «Золото Урала» в Екатеринбурге

С 4 по 6 ноября в Екатеринбурге за награды турнира «Золото Урала» будут бороться юниоры. Среди них, конечно же, есть свердловские спортсмены. У юношей на лёд «УГМК-Арены» выйдет 16-летний воспитанник школы «Юность» Дмитрий Железняк, а также 19-летний воспитанник «Локомотива» Антон Рязанов. В соревнованиях девушек выступят три воспитанницы школы «Локомотив» – 14-летняя Яна Анашкина, 13-летняя Варвара Авдеева и 14-летняя Дарья Кардаполова. Публикуем полное расписание турнира. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте Первого канала.

ЮНИОРЫ (время уральское)

4 ноября, среда:

17:30 Танцы на льду, ритм-танец

19:45 Пары, короткая программа

5 ноября, четверг:

13:00 Танцы на льду, произвольный танец

15:30 Пары, произвольная программа

16:40 Девушки, короткая программа

19:15 Юноши, короткая программа

6 ноября, пятница:

12:45 Девушки, произвольная программа

15:45 Юноши, произвольная программа

Ранее «Областная газета» публиковала расписание этапа Гран-при России «Золото Урала» среди взрослых спортсменов.