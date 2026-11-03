Лагеря работают весь год: в Свердловской области растет число мест и программ для детей

Свердловская область расширяет возможности для отдыха и оздоровления школьников — теперь они доступны не только в каникулы, но и в течение учебного года. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер, подчеркнув, что переход на круглогодичный режим стал возможен благодаря системной модернизации отрасли и реализации проекта «Уральские каникулы».

«В осенние каникулы для ребят работали 270 загородных и пришкольных лагерей, санаториев и образовательных центров. В них отдохнули более 21 тысячи человек», — написал Денис Паслер в своем канале в Макс.

По словам губернатора, укрепление инфраструктуры позволило существенно увеличить спектр вариантов отдыха для уральских школьников в родном регионе.

Наглядный пример преобразований — лагерь «Зарница». После капитального ремонта здесь открыли два спальных корпуса, благодаря чему теперь в лагере проводят девять смен в год и могут принять до 3,8 тыс. детей. В планах на 2027 год — обновление столовой.

Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, программы в круглогодичных лагерях охватывают разные направления: от спорта и творчества до профориентации, туристско-краеведческой работы и оздоровительных мероприятий. Некоторые организации проводят смены даже в учебное время — участие зависит от расписания конкретной смены и особенностей образовательного процесса.

Информацию о свободных местах, ближайших сменах и порядке оформления путевок родители могут получить в управлении образования по месту жительства. В некоторых территориях подать заявление можно через Госуслуги и МФЦ.

Для ряда категорий семей предусмотрены меры поддержки: бесплатные и льготные путевки доступны детям участников специальной военной операции, детям‑сиротам, ребятам из малоимущих семей и другим детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Уточнить условия предоставления путевок и компенсаций можно в муниципалитете.

Ранее «Областная газета» писала о том, что уникальный опыт развития детского отдыха в Свердловской области представили на Всероссийском форуме «Большие смыслы».