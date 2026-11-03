Расписание III этапа мирового Гран-при по фигурному катанию в Китае

В Китае с 6 по 8 ноября пройдут соревнования III этапа серии Гран-при ISU 2026/2027 по фигурному катанию. Впервые почти за пять лет российские фигуристы выступают в мировой серии: от нашей страны в Шэньчжене будут кататься Александра Игнатова, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко и спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Okko». Публикуем полное расписание этапа.

Расписание III этапа Гран-при ISU:

6 ноября, пятница

09:45 — Танцы на льду, ритмический танец;

11:25 — Женщины, короткая программа;

14:00 — Пары, короткая программа;

15:25 — Мужчины, короткая программа.

7 ноября, суббота

09:30 — Танцы на льду, произвольный танец;

11:30 — Женщины, произвольная программа;

13:40 — Пары, произвольная программа.

8 ноября, воскресенье

08:00 — Мужчины, произвольная программа;

13:00 — Показательные выступления.

* Время указано московское

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