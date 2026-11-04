Старт этнографического диктанта в Свердловской области стал ярким национальным праздником

Свердловская область присоединилась к Большому этнографическому диктанту, акция проходит с 3 по 12 ноября. Главной площадкой диктанта традиционно становится знаковое место Екатеринбурга, в этот раз выбрали Храм-на-Крови. Именно здесь свердловчане первыми поучаствовали в акции, особенно символичной в Год единства народов России. К ним присоединились и журналисты «Областной газеты».

Храм-на-Крови стал главной площадкой не случайно. По словам организаторов, это не просто религиозное сооружение, но и памятное историческое место. Оно символизирует неизменное возрождение России в разные исторические эпохи. В зале храма собралось множество гостей, воодушевленных происходящим. Они переговариваются и обсуждают возможные вопросы. Позади виднеются студенты УрФУ, которые подготовились к акции. Перед стартом диктанта они перешептываются, договариваются подсказывать друг другу ответы, а заодно вспоминают факты о Среднем Урале.

Первые ряды заняли представители общественных организаций – практически все пришли в национальных костюмах, поэтому собравшиеся выглядят нарядно и празднично. Здесь и традиционные русские сарафаны, и башкирские нагрудники, расшитые монетами, которые мелодично звенят при каждом движении, и пестрые платки.

«Неслучайно диктант проходит под девизом „Народов много — страна одна“. Очень радостно видеть здесь тех, для кого сохранение национальной культуры, национальных особенностей и истории — важная часть жизни. Изучение своей культуры и культуры других народов помогает по-новому увидеть собственную историю, прочувствовать традиции и понять истоки тех явлений, которыми мы гордимся. Пусть сегодняшний диктант откроет двери к пониманию наших общих корней, укрепит ценности мира и согласия и станет возможностью узнать новое», — обратился к участникам вице-губернатор Свердловской области Василий Козлов.

Диктант задумывался не как формальная проверка знаний, а как праздник, объединяющий самых разных людей. Перед началом провели небольшую викторину, посвященную Екатеринбургу и Свердловской области. Гости с удовольствием вспоминали родину самовара и географическое соответствие фразе «Встретиться под варежкой». Постепенно каждый захотел ответить первым. Особенно активно соревновалась молодежь – в диктанте приняли участие ребята из отряда «Каравелла» и студенты УРГПУ, пришедшие в национальных костюмах.

«Мне очень радостно, что мы сегодня все вместе. Граждане России, люди разных национальностей, все с улыбками. Это отзывается в сердце, я вижу нашу дружбу и движение вперед. Диктант не столько проверяет ваши знания, а просвещает. Просвещение, изучение и рассказ о культуре, быте и истории – главная цель этого мероприятия», — отметил депутат Законодательного собрания Свердловской области, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Сергей Павленко.

Когда выдали бланки с заданиями, все погрузились в изучение вопросов. По отзывам опытных участников – многие писали диктант второй, третий или пятый раз подряд, вопросы в этот раз были легче, чем в прошлых годах. Руководитель украинской национально-культурной автономии Наталья Царегородцева отметила, что знала ответы на все, что касалось русской культуры. Спрашивали про традиционные русские обычаи, обереги и традиции.

«Очень много вопросов про северные народы – кухня, традиции, история. Это очень познавательно и подстегивает – как же, я не знаю ответ? Сразу хочется перепроверить свои знания, а когда видишь вопросы, в которых хорошо ориентируешься – становится очень приятно», — поделилась впечатлениями Наталья Царегородцева.

Председатель Курултай башкир Свердловской области Нафиса Тюменцева уверена, что ответила правильно на все вопросы. Это мнение разделяют и другие представители организации, которые участвуют в диктанте каждый год.

«Сложных вопросов не было, но мы и очень подготовлены. Мы пришли в костюмах северо-восточных башкирок. Россия – многонациональная страна, мы должны быть едины и дружны, любить и уважать друг друга. Такие мероприятия очень помогают изучать культуру разных народов молодежи. Детей и подростков бывает сложно заинтересовать этой темой, поэтому мы часто бываем в школах, колледжах и университетах, показываем ребятам свои костюмы, традиции и кухню», — рассказала Нанфиса Тюменцева.

Луке Кожевникову 11 лет, на диктант он с мамой приехал из Асбеста. На вопросы они отвечали вместе, и Лука отметил, что справился почти со всеми заданиями, еще и подсказывал ответы маме.

«Где-то помогал. Я сам не писал тест, но много помогал. Самый интересный вопрос был про Шурале – мы изучали его в школе и мне очень понравился этот персонаж. Для меня единство – это когда вся страна сплачивается ради общей цели и вместе побеждает врагов», — считает Лука.

Его мама, преподаватель воскресной школы равноапостольного Великого князя Владимира города Асбеста Наталья Кожевникова участвует пятый год, но первый раз в режиме офлайн. В этом году для нее важно было взять с собой сына и через интересный формат познакомить его с культурой России. Она краевед, поэтому много рассказывает Луке о самых разных обычаях со всей страны, говорит с улыбкой, что у сына нет шансов «отвертеться» от изучения истории и традиций народов.

Во всем зале никто не пытался найти ответы в интернете, кажется, на время диктанта все участники вовсе забыли о телефонах. При этом в зале не было абсолютной тишины – гости пришли на праздник, а не на экзамен. Вопросы зачитывались со сцены, участники помогали друг другу заполнять бланки. Вот молодая девушка шепотом повторяет вопрос пожилой женщине в разноцветном платке – ей 70 лет, зрение уже не позволяет бегло читать с листа. Несколько вопросов озвучили по видео представители народов со всей России, а последнее задание, посвященное военной теме, прочитал боец из зоны специальной военной операции.

Всего в Свердловской области зарегистрировано около 200 площадок в 42 муниципальных образованиях. Написать диктант можно в Екатеринбурге, Березовском, Нижнем Тагиле, Верхней Салде, Лесном и других муниципалитетов. Впервые поучаствовать в акции смогут пассажиры самолета – к диктанту присоединились «Уральские авиалинии». Сегодня, 4 ноября, диктант пройдет на рейсе Екатеринбург – Калининград, участие в нем примут не только пассажиры, но и члены экипажа – всего около 170 человек.

Ранее «Областная газета» рассказывала, какие события пройдут на Среднем Урале ко Дню народного единства.