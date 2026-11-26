В этом году в Свердловской области прием в колледжи и техникумы по проекту «Профессионалитет» вырос в полтора раза, а по сравнению с 2024 годом – почти в два раза. Если два года назад поступили 9,5 тыс. человек, то сейчас – уже более 17 тыс. Об итогах реализации проекта в 2026 году на заседании Комитета СОСПП по энергетике рассказала начальник отдела развития профессионального образования свердловского Минобра Елена Коваленко.

«Обучение по проекту «Профессионалитет» завершили почти четыре с половиной тысячи студентов, из них уже 72% трудоустроены. Радует и показатель трудоустройства по полученной специальности — 54%. Интерес к системе среднего профобразования с каждым годом растет. В этом году мы получили более 100 тыс. заявлений от абитуриентов. Эти цифры говорят о том, что мы движемся в верном направлении», – отметила Елена Коваленко.

Она напомнила, что на сегодняшний день в Свердловской области 20 кластеров «Профессионалитета», в том числе семь, открытых в этом году. Среди самых востребованных у абитуриентов – кластеры по машиностроению, энергетике, электронике и радиотехнике.

Особое внимание Минобр и колледжи уделяют взаимодействию с индустриальными партнерами – предприятиями, для которых и готовят студентов. Они озвучивают свою потребность в кадрах на ближайшие годы, и исходя из этого прогноза формируются контрольные цифры приема. При этом для компаний, которые помогают учебным заведениям обновлять материальную базу, предусмотрен налоговый вычет.

Еще один инструмент поддержки – целевое обучение студентов.

«Это наш главный ресурс для адресной подготовки кадров под конкретного работодателя. Здесь самое важное – гарантия того, что студент вернется и отработает не менее трех лет на предприятии, с которым заключил договор. А студенту это дает сопровождение со стороны работодателя на период учеты и возможность поступления в первоочередном порядке без учета среднего балла в аттестате», – подчеркнула Елена Коваленко.

Заседание Комитета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей по энергетике прошло в Екатеринбургском энергетическом техникуме. Он стал ядром созданного в нынешнем году в регионе в рамках проекта «Профессионалитет» образовательно-производственного кластера «Топливно-энергетический комплекс» (всего включает десять учебных заведений среднего профобразования). В декабре на базе техникума откроется учебно-производственный комплекс кластера «ТЭК». Сейчас здесь завершаются работы по ремонту помещений и установке оборудования.

«Учебный комплекс будет оснащен виртуальными учебными тренажерами и настоящим электроэнергетическим оборудованием: релейными шкафами, микропроцессорными терминалами, интеллектуальными приборамии учета – и так далее. Большая часть перечисленного уже установлена. Приобретено специальное программное обеспечение», – рассказала «ОГ» директор Екатеринбургского энергетического техникума Галина Русакова.

«На топливно-энергетический кластер мы возлагаем большие надежды. Он поволит формировать кадровый резерв для энергетики всего региона. Большая ставка делается на Екатеринбургский энергетический техникум как опорное учебное заведение кластера, Здесь мы будем готовить ребят со всей области, а после обучения они будут трудоустроены на предприятия ТЭК. Во всяком случае такой стратегии мы будем придерживаться», – рассказала Елена Коваленко.

Напомним, федеральный проект «Профессионалитет», являющийся частью нацпроекта «Молодежь и дети», направлен на обновление системы среднего профессионального образования и усиление партнерства колледжей и техникумов с бизнесом. Свердловская область стабильно лидирует по основным показателям реализации проекта. В настоящее время в регионе функционируют 20 кластеров «Профессионалитета». Семь из них открыты 1 сентября 2026 года.

Максим Начинов,

Александр Лакедемонский