Сегодня, 26 ноября, мини-футбольный клуб «Синара» на домашнем паркете разгромил лидера Суперлиги – югорскую «Газпром-Югру» в первом матче четвертьфинала Кубка России. Встреча завершилась со счетом 10:4, ответная игра пройдет в Югорске на следующей неделе.

После отставки Александра Барановского и возвращения Евгения Давлетшина на пост главного тренера екатеринбуржцы одержали три победы подряд. Сначала в рамках чемпионата страны дважды обыграли в ДИВСе сыктывкарскую «Новую Генерацию», после чего сделали серьезную заявку на выход в «Финал четырех» Кубка страны, куда «черно-белые» не забирались с победного розыгрыша 2023 года.

Югорчане ехали в Екатеринбург в статусе явных фаворитов. После 16 сыгранных матчей команда Владимира Правского лидирует в чемпионате с 9-очковым отрывом от ближайших преследователей (как раз – «Синары»). В Кубке России клуб из Югорска тоже стартовал уверенно, уничтожив тульский ТЗМС в 1/8 финала (11:1 по сумме двух матчей).

Счет в четвертьфинальной встрече открыли гости на восьмой минуте. Мяч после отскока от голкипера уральцев Кирилла Яруллина добил игрок «Газпрома» Александр Пирогов. На гол Пирогова свердловчане еще до перерыва ответили пятью мячами. Сначала Егор Шишкин сравнял счет, затем дублем отметился Антон Соколов, и по разу отличились Григорий Валеев и Максим Ильченко.

Во втором тайме югорчане заменили вратаря, но ситуацию это не изменило. Уже спустя четыре минуты после возвращения команд на паркет преимущество хозяев выросло до шести мячей благодаря голам Сергея Абрамова и Максима Ильченко.

Пропустив два быстрых гола во втором тайме, гости выпустили вместо голкипера пятого полевого. При игре впятером футболисты «Газпрома» трижды отличились, но столько же пропустили в пустые ворота.

Как итог – 10:4, разгромная победа «Синары» и преимущество в шесть мячей перед ответной игрой, которая состоится в Югорске 4 декабря.

Ранее «Областная газета» рассказывала о том, что «Синара» сменила шестого тренера за три сезона.