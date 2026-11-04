В Ивдельском округе представителям манси вручили снегоходы

В Ивдельском муниципальном округе представителям народа манси, проживающим в отдаленных лесных поселениях, вручили ключи от снегоходов и защитные шлемы. Новая техника будет распределена между поселками Ушма, Пакина и Хорпия. Об этом сообщили в администрации Ивдельского МО.

Закупка снегоходов и защитных шлемов произведена за счет средств областного и местного бюджетов в рамках муниципальной программы поддержки коренных малочисленных народов Севера (манси).

«Данная мера поддержки является частью комплексной работы по улучшению условий жизни коренных народов Севера. Предоставление снегоходов существенно облегчит передвижение жителей отдаленных поселений в зимний период и поможет сохранить традиционный уклад жизни», — отметили в администрации округа.

Для представителей народа манси снегоход — это жизненная необходимость. Он незаменим в охотничьем промысле, заготовке дров и доставке продуктов.

Отметим, в Ивдельском районе Свердловской области проживают около 100 манси, они до сих пор следуют традиционному образу жизни, занимаются охотой, рыболовством, говорят на родном мансийском языке.

Ранее «Областная газета» писала, что в Ивделе снимают документально‑художественный фильм о манси.