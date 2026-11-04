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«Сильный народ сильной страны»: Денис Паслер отметил вклад уральцев в единство России

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Областная газета

Губернатор Свердловской области поздравил уральцев на фестивале «Единство народов России»

Денис Паслер, День народного единства, Свердловская область
Денис Паслер поздравил уральцев на фестивале «Единство народов России» в Уральском центре народного искусства. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил вклад уральцев в укрепление единства страны. Глава региона отметил, что Средний Урал является примером добрососедства, уважения к разным национальностям, единства во имя общих целей. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Денис Паслер поздравил уральцев во время посещения главной площадки Дня народного единства на Среднем Урале — фестиваля «Единство народов России», который проходит в Уральском центре народного искусства.

День народного единства, Свердловская область
На Урале живут представители более 160 национальностей. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

«В Год единства народов России мы принимали гостей со всего мира на Международном фестивале молодежи. Уверен, что все вы знаете отзывы ребят о нашем регионе — как об очень гостеприимном, добром и дружном. Конечно, это все благодаря вам, уральцам. Я очень горжусь тем, что для всего мира мы стали примером добрососедства, уважения к разным национальностям, единства во имя общих целей. Самое главное, чтобы мы сами не забывали об этом. О возможностях, которые есть в нашем регионе и в нашей стране. О том, что несмотря на различия — в возрасте, профессии, интересах, мы — сильный народ сильной страны. Единство делает нас непобедимыми!» — сказал Денис Паслер.

День народного единства, Свердловская область
Посетители могли познакомиться с этнографической экспозицией «Красота по-уральски. Историческая мода народов Среднего Урала». Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»
День народного единства, Свердловская область
В Уральском центре народного искусства состоялся фестиваль и концертная программа. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

К уральцам также обратился полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. Он отметил, что подобные мероприятия укрепляют фундамент межнационального согласия в регионах.

Артем Жога, День народного единства, Свердловская область
Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

«На Урале живут представители более 160 национальностей. У нас уважают традиции русских, татар, башкир, казахов, немцев, а также коренных народов севера: ханты, манси, ненцев. В УрФО много лет действует система поддержки этнокультурного разнообразия, проводятся фестивали национальных культур, в школах и вузах реализуются просветительские проекты, музеи и библиотеки сохраняют и популяризируют наследие народов округа. Все это помогает укреплять фундамент межнационального согласия, который так важен для стабильности и развития российских регионов», — подчеркнул Артем Жога.

День народного единства, Свердловская область
Танцевальные и вокальные коллективы представили свое творчество. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»
День народного единства, Свердловская область
На празднике выступил Уральский государственный академический русский народный хор. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

В Уральском центре народного искусства губернатор Свердловской области Денис Паслер и полномочный представитель Президента России в УрФО Артем Жога посетили творческие выставки, знакомящие с традициями и культурой различных народов.

День народного единства, Свердловская область
Денис Паслер отметил, что уральцы — пример добрососедства и уважения к разным национальностям. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»
День народного единства, Свердловская область
Губернатор Свердловской области Денис Паслер и полномочный представитель Президента России в УрФО Артем Жога посетили творческие выставки. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

Для гостей праздника была организована выставка-ярмарка изделий предприятий и мастеров народных художественных промыслов. Также на площадке прошли мастер-классы по традиционным ремеслам Среднего Урала, а фольклорные танцевальные и вокальные коллективы и музыканты-инструменталисты, играющие на народных музыкальных инструментах представили свое творчество.

День народного единства, Свердловская область
Для любителей чтения в программу включили Фестиваль литературы и поэзии народов России. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»
День народного единства, Свердловская область
На фестивале состоялась встреча с авторами современной уральской поэзии. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

Посетители могли познакомиться с фотовыставкой «Единство в каждом кадре» и с этнографической экспозицией «Красота по-уральски. Историческая мода народов Среднего Урала». Для любителей чтения в программу включили Фестиваль литературы и поэзии народов России и Поэтический марафон, где прозвучала национальная поэзия народов России на родных языках и в переводе на русский и состоялась встреча с авторами современной уральской поэзии.

День народного единства, Свердловская область
Для гостей праздника была организована выставка-ярмарка изделий предприятий и мастеров народных художественных промыслов. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»
День народного единства, Свердловская область
На площадке прошли мастер-классы по традиционным ремеслам Среднего Урала. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

Кроме того, на фестивале «Единство народов России» работала гастроплощадка, где посетители могли попробовать блюда русской кухни.

День народного единства, Свердловская область
Завершила праздник концертная программа с участием Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка». Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»
День народного единства, Свердловская область
Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка». Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

Завершила праздник концертная программа с участием Уральского государственного академического русского народного хора и Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка».

Ранее «Областная газета» писала, как на Среднем Урале празднуют День народного единства.

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