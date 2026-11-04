На Среднем Урале празднуют День народного единства

Свердловская область масштабно празднует День народного единства. В этом году, объявленном в России Годом единства народов, торжества охватили все муниципалитеты региона. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Так, в Верхней Пышме площадкой для празднования Дня народного единства стал Манин парк, где проходит молодежный флешмоб и праздничный концерт. Новоуральск присоединился к празднованию проведением народных гуляний, культурных и благотворительных акций.

В Краснотурьинске подготовили концертную программу «Под одним небом: Мы разные — и этим сильны». Здесь звучат песни на русском, татарском, башкирском и других языках.

В Лесном присоединились к флешмобу «Одно Целое», коллективы различных организаций стали участниками всероссийской акции. Также город принял онлайн-эстафету «Перезвон городов», которая объединяет 31 город атомной отрасли.

В Арамили жители собрались на торжественный митинг. В городе прошли мастер-классы по народным ремеслам и литературные чтения. Жители познакомились с традициями народов Среднего Урала.

В Карпинске прошел фестиваль национальных культур «Радуга дружбы». Жители приняли участие в мастер-классе «Роспись глиняной игрушки». А в Красноуральске подготовили выставку «Чудо-кокошник» и праздничный концерт. Там же прошел сбор гуманитарной помощи для ветеранов спецоперации.

Жители Тугулыма попробовали блюда разных национальностей на гастрономическом фестивале «Рецепт единства». Праздничные концерты с участием вокальных и танцевальных коллективов проходят и в других городах Среднего Урала: в Ирбите, Нижнем Тагиле, Серове, Нижней Салде, Верхней Салде, Староуткинске, Каменске-Уральском, Первоуральске.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил жителей региона с Днем народного единства и подчеркнул, что Средний Урал — это родной дом для людей разных национальностей, вероисповеданий и культур.

Отметим также, что в этом году впервые проходит Международная неделя «Народы России», утвержденная Указом Президента России Владимиром Путиным.

Ранее «Областная газета» писала, что в День народного единства в Екатеринбурге открыли мурал в честь императора Николая II.