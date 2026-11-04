Хороводы и самая большая в мире икона: на Среднем Урале отметили День народного единства

День народного единства в Свердловской области прошел с размахом. Главной площадкой праздника стал фестиваль «Единство народов России» в Уральском центре народного искусства. Весь день здесь проходила ремесленная ярмарка, выступали фольклорные коллективы, гостей знакомили с традициями и культурой разных народов. Тем временем в центре Екатеринбурга более 5 тысяч уральцев присоединились к крестному ходу и поучаствовали в открытии мурала в честь императора Николая II.

Мурал украсил стену здания Управления Росстата по Свердловской области (Толмачева, 23). В центре композиции изображение Николая II в парадном офицерском мундире, на заднем плане – детально выписанные сюжеты, отражающие достижения России в период его правления. Военные реформы, развитие сельского хозяйства, железнодорожный транспорт, машиностроение и освоение промышленной сферы. Как отметили представители духовенства, мурал стал самой большой в мире иконой императора-страстотерпца.

С праздником свердловчан поздравил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«В Год единства народов России мы принимали гостей со всего мира на Международном фестивале молодежи. Уверен, что все вы знаете отзывы ребят о нашем регионе — как об очень гостеприимном, добром и дружном. Конечно, это все благодаря вам, уральцам. Я очень горжусь тем, что для всего мира мы стали примером уважения к разным национальностям, единства во имя общих целей. Самое главное, чтобы мы сами не забывали об этом. О возможностях, которые есть в нашем регионе и в нашей стране. О том, что несмотря на различия — в возрасте, профессии, интересах, мы — сильный народ сильной страны. Единство делает нас непобедимыми!» — сказал Денис Паслер.

Над муралом работал художник Сергей Храмов по инициативе телеканала «Спас». Открытие состоялось в рамках общегородского крестного хода, посвященного празднику Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства. Неудивительно, что с самого утра на улице Толмачева почти не осталось свободного места. Первые зрители начали собираться за полчаса до официального старта церемонии, чтобы занять лучшие места.

«О том, что в Екатеринбурге открывают мурал, я узнала случайно: рассказали друзья из Тюмени. Я специально уточнила дату официального открытия, чтобы поучаствовать в церемонии. Получилось символично – пару недель назад я посмотрела фильм «Романовы: преданность и предательство» о семье императора, поэтому заранее погрузилась в тему. Это знаковое событие для города. Собралась в основном возрастная публика, хотелось бы, чтобы в таких событиях участвовало больше молодежи, в конце концов это наша история», — поделилась впечатлениями жительница Екатеринбурга Светлана Микитченко.

В молитвенном шествии, которое возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, приняли участие более 5 тысяч уральцев, в том числе священнослужители, горожане, военнослужащие, представители силовых структур, казаки, слушатели духовных учебных заведений, воспитанники военно-патриотических клубов, представители епархиального молодежного движения и вице-губернатор Свердловской области Василий Козлов.

Фестиваль в Уральском центре народного искусства собрал множество свердловчан. В середине дня очередь на входе была сравнима с концертами популярных исполнителей, собирающих стадионы. Приходили семьями, с детьми и друзьями, с удовольствием знакомились с уральскими мастерами и их изделиями, подходили фотографироваться с участниками в национальных костюмах.

Уже со входа гостей подхватывал и кружил большой хоровод – иногда «протанцевать» к соседнему залу было проще, чем пробираться вдоль стен. Хором пели народные песни и разучивали движения популярных танцев. Нашлось место для гастрономии и моды – выставку костюмов разных народов изучали и самые юные посетители, и их родители, а за дегустацией фермерских сыров, меда и других продуктов выстраивались очереди.

Вместе с уральцами с творческими выставками фестиваля познакомился полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артем Жога.

«На Урале живут представители более 160 национальностей. У нас уважают традиции русских, татар, башкир, казахов, немцев, а также коренных народов севера: ханты, манси, ненцев. В УрФО много лет действует система поддержки этнокультурного разнообразия, проводятся фестивали национальных культур, в школах и вузах реализуются просветительские проекты, музеи и библиотеки сохраняют и популяризируют наследие народов округа. Все это помогает укреплять фундамент межнационального согласия, который так важен для стабильности и развития российских регионов», — подчеркнул Артем Жога.

После праздника можно смело составлять глоссарий новых слов. Далеко не каждый свердловчанин сможет сказать, что такое «шнашовычо» — марийский женский головной убор, или по памяти назвать рецепт шонгаряма – густой пшенной каши, традиционного блюда мордовской кухни.

Для любителей чтения в программу включили Фестиваль литературы и поэзии народов России и Поэтический марафон, где прозвучала национальная поэзия народов России на родных языках и в переводе на русский и состоялась встреча с авторами современной уральской поэзии.

В этом году торжества охватили все муниципалитеты региона. Праздничные концерты с участием вокальных и танцевальных коллективов звучали и в других городах Среднего Урала: в Ирбите, Нижнем Тагиле, Серове, Нижней Салде, Верхней Салде, Староуткинске, Каменске-Уральском, Первоуральске.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Денис Паслер отметил вклад уральцев в единство России.