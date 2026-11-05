Средний Урал отправил 20 тонн гуманитарного груза в зону СВО

Свердловчане в День народного единства отправили в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза. Неравнодушные уральцы направили маскировочные сети, стройматериалы и личные посылки группировке войск «Центр». Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Мы всегда были и остаемся опорным краем державы. Свердловская область — крепость, которая устоит сама и не даст пошатнуться России. Потому что у нас — промышленная сила! У нас научный потенциал! У нас — люди, которые крепче титана и надежнее станка! Мы — сила России всегда и сейчас!» — обратился Денис Паслер к свердловчанам в День народного единства.

Вице-губернатор Василий Козлов отметил, что отправка помощи состоялась в символичную дату.

«Как в 1612 году народ всем миром освободил Москву, так и сейчас собрали помощь, и эта помощь будет направлена нашим бойцам. […] Когда у нас — у русских людей, у россиян — есть возможность помочь, конечно, мы помогаем. Именно этому был посвящен этот сбор, именно это сделали жители Свердловской области», — сказал Василий Козлов.

Сенатор Виктор Шептий рассказал, что вошло в гуманитарную помощь в этот раз.

«Неравнодушные люди собрали необходимые вещи для наших воинов. Мы знаем, что воины группировки „Центр“, нашей подшефной бригады, движутся вперед, громят врага. И естественно, нужно создавать новые инженерные сооружения, укрепления, блиндажи. Загружается 20 кубометров, в том числе, стройматериалов, и это безусловно поможет им более эффективно выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции», — сказал Виктор Шептий.

Отметим, гуманитарный груз сформирован по поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

Ранее «Областная газета» писала, что с начала спецоперации Средний Урал направил в зону СВО 20 тысяч тонн гуманитарной помощи.