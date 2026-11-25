«Областная газета» вошла в число победителей всероссийского конкурса микрогрантов Совкомбанка «Добро звучит громче». По итогам конкурсного отбора редакция получит грант на подготовку материалов о благотворительности.

На второй этап конкурса поступило около сотни заявок из 32 регионов России. По итогам отбора гранты на общую сумму 6,6 млн рублей получит 31 СМИ — от областных газет до городских цифровых медиа и регионального телевидения. География победителей охватывает территории от Калининграда до Хабаровска. Среди них — региональные подразделения федеральных медиабрендов и самостоятельные местные издания. Кроме «Областной газеты» в числе победителей: «АиФ — Челябинск», «Городской репортер», Новгородское областное телевидение, «Нижегородская правда» и другие издания.

«Для банка поддержка социальной журналистики — это инвестиция в доверие, без которого благотворительность не может развиваться устойчиво. Читателю важно понимать, как работает фонд, на что направляется помощь и что она меняет в жизни людей. Ответить на эти вопросы убедительно может журналист, который проверяет факты, знает местный контекст и следит за судьбой героев. Наша задача — дать редакциям дополнительные ресурсы для такой работы. Мы поддерживаем не отдельный информационный повод, а профессиональный подход к освещению благотворительности», — отметил руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский.

Заявки оценивал независимый экспертный совет, в который входят представители общественного сектора, благотворительных организаций и сферы коммуникаций. При отборе учитывались профессионализм подачи, глубина проработки темы, эмоциональное воздействие и способность материала вовлекать аудиторию в благотворительность. Размер гранта зависит от посещаемости сайта СМИ и экспертной оценки публикаций.

Грантовая поддержка призвана помочь редакциям уделять больше внимания социальным темам, а некоммерческим организациям — сделать свою деятельность понятнее для широкой аудитории. Для местных СМИ это возможность глубже работать с историями людей и организаций, которые находятся рядом с их читателями.

Ранее «Областная газета» писала о том, что «Областная газета» и Ассамблея народов России продолжают сотрудничество.