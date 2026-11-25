В Свердловскую область 26 ноября придет циклон, который принесет сильные снегопады. Ожидается, что выпадет до 60% месячной нормы осадков. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

Сильные снегопады будут идти несколько дней, в области установится постоянный снежный покров. Дорожная обстановка будет осложнена гололедицей и снежными заносами. Свердловчан призывают соблюдать меры предосторожности.

Завтра, 26 ноября, ночью и днем ожидается очень сильный снег, гололед, на дорогах снежные заносы и гололедица в виде снежного наката. Ветер с порывами до 15 м/с. Температура воздуха в течение суток от 0 до −5 градусов.

В пятницу, 27 ноября, прогнозируется метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат. Ветер с порывами до 15 м/с. Температура ночью до −9 градусов, днем до −7 градусов.

В субботу, 28 ноября, будет облачно с прояснениями, снег, в отдельных районах области метель. Ветер с порывами до 14 м/с. Температура ночью опустится до −10 градусов, днем до −7 градусов.

Спасатели рекомендуют свердловчанам по возможности не выходить из дома и не отправляться в дальние поездки. Ходить по улицам следует осторожно, небольшими шагами, выбирать удобную обувь на нескользящей подошве. При переходе дороги необходимо убеждаться в безопасности перехода, особенно вблизи остановок и на нерегулируемых участках. В условиях недостаточной видимости рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде.

Водителям рекомендуют выбирать пониженную скорость, избегать резких маневров и торможений, особое внимание проявлять при приближении к пешеходным переходам.

Также спасатели обращаются к жителям региона с настоятельным призывом не выходить на осенний лед: даже если его поверхность кажется прочной, она еще не способна выдержать вес человека. На водоемах области толщина ледяного покрова пока не достигла безопасных значений — она должна быть не менее 10 сантиметров. Не выходите на неокрепший лед и не допускайте на него детей, не выезжайте на водоемы на автомобилях.

При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно сообщайте по телефонам 101 или 112.

Ранее «Областная газета» писала, что спасатели предупредили свердловчан о гололедице и сильном ветре 25 ноября.