Свердловский областной кожно-венерологический диспансер (СОКВД) получил пять новых автомобилей «Лада Искра» благодаря поддержке регионального министерства здравоохранения. Новые автомобили позволят усилить раннюю диагностику рака кожи и борьбу с инфекциями. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Врачи-дерматовенерологи оказывают медицинскую помощь в пяти муниципалитетах региона, включая такие крупные города, как Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Красноуфимск. Специфика работы требует постоянных перемещений.

«Обновление автопарка стало не просто заменой старых машин — это возможность спасти или улучшить качество жизни свердловчан. Каждый выезд наших дерматовенерологов может дать шанс обнаружить рак кожи, когда он еще полностью излечим, или повлиять на предотвращение распространения инфекции в отдельной территории. Мы благодарны региональным властям за такое своевременное и необходимое решение», — отметила главный врач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Марина Уфимцева.

Теперь помогать пациентам в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» медики смогут быстрее и эффективнее.

Отметим, с начала 2026 года было совершено 160 выездов, осмотрено почти 7,5 тыс. свердловчан. Благодаря ранней диагностике выявлено три случая меланомы и 70 случаев немеланомного рака кожи. В рамках противоэпидемических мероприятий специалисты СОКВД провели 159 выездов, осмотрев 9,5 тыс. человек и полностью ликвидировав 160 очагов распространения инфекций.

Ранее «Областная газета» писала, что свердловские врачи спасли полуторагодовалую девочку с ожогами 30% тела.