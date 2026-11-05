Екатеринбург и Ашхабад могут стать городами-побратимами

Екатеринбург и столица Туркменистана Ашхабат могут установить побратимские отношения. Об этом сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин после встречи с хякимом (главой) Ашхабада Рахымом Гандымовым.

«Рахым Нургельдиевич поддержал нашу инициативу об установлении побратимских связей между нашими столицами. На встрече обсудили перспективы расширения культурных, гуманитарных и образовательных обменов, сотрудничества в сфере туризма, спорта, молодежной политики, а также обмена опытом в вопросах городского хозяйства, благоустройства и развития современной городской инфраструктуры», – рассказал Вячеслав Ярин.

Он также пригласил хякима Ашхабада с ответным визитом в Свердловскую область.

Ашхабад – не только столица, но и крупнейший город Туркменистана, административно-политический, промышленный, научный и культурный центр страны. Население, по данным на 2022 год, составляет чуть более миллиона человек. Туркменская столица официально признана самым беломраморным городом мира: в городе 543 новых здания, облицованных белым мрамором. Также в Ашхабаде находится крупнейший в мире фонтанный комплекс и самое большое колесо обозрения закрытого типа. Сейчас у города только один город-побратим в России – Москва.

Ранее «Областная газета» писала о том, что свердловские предприниматели ищут новых партнеров в Узбекистане.