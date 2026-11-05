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Денис Паслер поздравил свердловских спортсменов с победами на международных соревнованиях

ЕдиноборстваНовости
Данил Боярский

Встреча с чемпионами прошла в спортивном квартале РМК

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

4 ноября в Екатеринбурге состоялось чествование свердловских спортсменов, этой осенью ставших триумфаторами международных турниров. Губернатор Свердловской области Денис Паслер лично поздравил чемпиона UFC Петра Яна, обладателя пояса Karate Combat Ильяса Хамзина, а также чемпионку мира по кикбоксингу Веру Ширяеву и победителя юниорского первенства Европы по муайтай Германа Петухова.

В середине октября в Екатеринбурге прошел международный турнир лиги Karate Combat. В поединке за чемпионство в среднем весе свердловчанин Ильяс Хамзин в первом же раунде одолел бразильца Александра Космо и защитил титул.

На чемпионате мира по кикбоксингу в Колумбии наш регион прославила Вера Ширяева. Екатеринбургская спортсменка, для которой этот турнир стал дебютным на международном уровне, стала чемпионкой в дисциплине «лоу-кик».

Параллельно с турниром в Южной Америке во Франции проходило первенство Европы по муайтай, на котором свердловчанин Герман Петухов стал сильнейшим среди спортсменов не старше 16 лет в категории 45 кг.

Пожалуй, самым громким и обсуждаемым во всем мире успехом стала победа Петра Яна в титульном поединке против грузина Мераба Двалишвили в конце октября. Боец уральского клуба «Архангел Михаил» в тяжелом поединке одержал победу решением судей и сохранил за собой пояс чемпиона самого престижной международной лиги по смешанным единоборствам – UFC.

«Сегодня мы увидели чемпионов, показавших феноменальный результат. Но что еще более важно: в числе тех, кто пришел их поздравить, мы увидели сотни восторженных мальчишек и девчонок, которые уже сейчас готовы двигаться вперед, вдохновляясь примером своих героев. Это значит, что и в будущем наши спортсмены будут достигать высот, раз за разом закрепляя за Средним Уралом статус опорного края страны не только в промышленности, но и в спорте», – отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что Петр Ян победил Мераба Двалишвили и сохранил пояс чемпиона UFC.

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