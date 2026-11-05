Ловушка для романтиков: как свердловских подростков вербуют через популярный сервис знакомств

Спецслужбы Украины используют популярный сервис знакомств «Дайвинчик» в Телеграм для вовлечения подростков и молодых людей в террористическую деятельность. С июля 2025 года в разных регионах страны задержаны 56 пользователей сервиса в возрасте от 12 до 24 лет. В августе–сентябре 2026 года задержания прошли в том числе в Свердловской области. Об этом сообщается в канале Антитеррористической комиссии региона в Max.

Среди установленных фактов – подготовка и совершение поджогов автомобилей правоохранительных органов, АЗС, объектов энергетики и транспорта, а также передача похищенных у граждан денег в криптообменные пункты.

КАК ДЕЙСТВУЕТ СХЕМА ОБМАНА

Под видом романтического знакомства злоумышленники просят прислать геолокацию, оплатить заказ в ресторане или перейти по ссылке. Затем лжесотрудники ФСБ или Росфинмониторинга заявляют, что деньги якобы поступили ВСУ, а координаты будут использованы для атак. Угрожая уголовной ответственностью, они требуют совершить поджог или выполнить другие задания под предлогом участия в оперативных мероприятиях.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ

Не передавайте незнакомцам свои персональные данные, сведения о близких и геолокацию. Не отправляйте по их просьбе фотографии объектов, автомобилей и людей;

Не переходите по присланным ссылкам и не оплачивайте услуги по реквизитам, полученным от нового знакомого;

При угрозах и требованиях выполнить «задание» прекратите общение. Подросткам необходимо сразу рассказать о случившемся родителям, педагогам или другим законным представителям.

Если вас или ваших близких шантажируют и склоняют к преступлению, сообщите об этом по номеру 112 или 102.

Ранее «Областная газета» писала о том, кто и как становится жертвой мошенников.