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Накопительные счета обеспечили почти весь прирост сбережений россиян в 2026 году

Налоги и финансыНовости
Областная газета

Прирост средств по накопительным счетам на сегодняшний день составляет 90%

Деньги
В ноябре–декабре рынок может увеличиться более чем на 600 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов, фотоархив «Областной газеты»

По оценке ВТБ, объем средств на накопительных счетах в России к концу 2026 года превысит 11 трлн рублей. За девять месяцев этого года такие счета обеспечили более 90% всего прироста средств населения в банках.

Накопительные счета совмещают начисление процентов с возможностью снять деньги в любой момент без потери дохода. Это объясняет приток средств клиентов, которые делят сбережения на долгосрочную и ликвидную части, перенося часть денег со срочных вкладов и текущих счетов.

Например, портфель накопительных счетов ВТБ по итогам октября превысил 2 трлн рублей, прирост за месяц составил более 100 млрд рублей. С начала ноября банк также изменил условия начисления процентов по накопительному счету в рублях, расширив их действие на новых клиентов и часть действующих пользователей.

«В конце года мы ожидаем дальнейшего прироста накопительных счетов за счет перетока средств из срочных вкладов и текущих счетов. В ноябре–декабре рынок может увеличиться более чем на 600 млрд рублей – это вдвое больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года», – рассказал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

По той же оценке, общий объем привлеченных средств в российских банках по итогам 2026 года достигнет 71 трлн рублей.

Ранее «Областная газета» писала о том, что каждый шестой кредит наличными в России теперь оформляется для рефинансирования.

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