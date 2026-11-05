Свердловчане с начала «гаражной амнистии» оформили более 15,6 тыс. объектов

Жители Свердловской области сначала введения «гаражной амнистии» оформили права на более чем 5,9 тыс. гаражей и 9,7 тыс. земельных участков – всего более 15,6 тыс. объектов недвижимости. Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по региону.

С помощью «гаражной амнистии» граждане России могут оформить права на гаражи и земельные участки, на которых они расположены, в упрощенном порядке. Закон действует исключительно на гаражи, которые расположены на муниципальной или государственной земле, построенные до 29 декабря 2004 года, когда был введен Градостроительный кодекс РФ.

Для удобства жителей в Свердловской области расширен перечень документов, которые могут служить основанием для оформления прав: достаточно приложить один из документов, таких, как договор о подключении к сетям, о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, документы об оплате коммунальных услуг или технической инвентаризации.

«Зарегистрированное право собственности – гарантия спокойствия и защищенности собственника объекта недвижимости. Оно позволяет распоряжаться имуществом, а также является основанием для получения компенсации в случае непредвиденных обстоятельств, например, природных катаклизмов», – подчеркивает руководитель Управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш.

Закон о «гаражной амнистии» действует до 1 сентября 2031 года. В октябре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Федеральное Собрание РФ больше не будет продлевать сроки его действия.

Ранее «Областная газета» писала о том, что свердловчанам до 1 сентября 2026 года предоставили возможность в упрощенном порядке оформить гаражи и земельные участки по «гаражной амнистии».