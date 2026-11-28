В Екатеринбурге в преддверии Дня матери состоялось финальное шоу Фестиваля будущих мам. В этом году проект, направленный на популяризацию материнства и укрепление семейных ценностей, отметил 20-летие и объединил на одной сцене будущих родителей и семьи участниц прошлых лет. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова обратилась к участникам мероприятия и отметила, что в этом состязании нет проигравших.

«Сегодня фестиваль объединяет уже более 200 счастливых семей. И в 2006 году, и сейчас, в 2026 году, наша главная задача остается неизменной — показать, какими прекрасными могут быть женщины в ожидании ребенка: современными, активными, любимыми и любящими. Показать, что материнство — это счастье. У нашего фестиваля нет проигравших, ведь главный приз каждой из участниц уже находится под ее сердцем», — сказала Татьяна Савинова.

При подготовке к финалу будущие мамы посещали мастер-классы, тематические встречи и репетиции. На протяжении всего фестиваля участниц сопровождали врачи — акушеры-гинекологи.

В рамках финального шоу участницы рассказали истории своих семей, приняли участие в дневном и вечернем дефиле, а также представили творческие номера, подготовленные совместно с супругами и близкими.

Особенностью фестиваля в этом году стало появление детского жюри. В его состав вошли шесть сыновей участниц конкурса прошлых лет, которые впервые побывали на сцене фестиваля еще до своего рождения. Кроме того, перед зрителями выступили финалистки прошлого года со своими малышами и хор многодетных женщин Урала «Берегини», участницы которого воспитывают в общей сложности 78 детей.

По итогам Фестиваля будущих мам первое место заняла Екатерина Березкина. Приз зрительских симпатий завоевала Екатерина Габиева, а аналогичную награду от детского жюри получила Полина Макарова. Самым активным блогером признана Ксения Юринова, лучшим будущим папой — Вячеслав Макаров.

Отметим, что в Свердловской области в рамках нацпроекта «Семья» особое внимание уделяется созданию комфортных условий для материнства и отцовства. С 1 января 2027 года по инициативе губернатора Дениса Паслера в регионе начнется реализация Уральской демографической доктрины, которая предусматривает беспрецедентные меры поддержки молодых и многодетных семей, в том числе увеличение регионального материнского капитала до 500–800 тыс. рублей в зависимости от количества детей, введение дополнительных выплат студенческим семьям и многое другое.

Ранее «Областная газета» писала, что в Екатеринбурге объявили победителей и финалистов областного конкурса «Семья года».