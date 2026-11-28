Патриотические проекты Свердловской области расширят в 2027 году. На заседании координационного совета по патриотическому воспитанию граждан предложили развивать туристические направления для молодежи, обсудили подготовку к к 300-летию со дня рождения полководца Александра Суворова, внесли предложения по организации памятных мероприятий и подвели итоги работы за текущий год. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В заседании приняли участие директор департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов, депутаты Законодательного собрания Свердловской области, представители общественных организаций, патриотических объединений и молодежных центров.

Так, особое внимание уделили подготовке к 300-летию со дня рождения полководца Александра Суворова. Председатель Екатеринбургского Суворовско-Нахимовско-Кадетского Клуба Александр Шадрин представил предложения по организации памятных мероприятий и популяризации исторического наследия полководца среди молодежи.

«Важно, чтобы молодежь знала историю своей страны и бережно относилась к наследию. Наша задача не просто рассказывать о прошлом, а помогать молодым людям сохранять память о подвиге народа и передавать ее дальше», — отметил директор департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов.

Исполнительный директор Ассоциации «Застава» Людмила Носкова наметила планы развития патриотического туризма. Она отметила, что походы, веревочные курсы, туристские слеты и соревнования помогают молодым людям укреплять физическое и психологическое здоровье, развивать лидерские качества и навыки командной работы.

Председатель комитета по социальной политике регионального парламента Елена Чечунова рассказала о реализации проекта «Историческая память», в числе задач которого проведение Диктанта Победы, помощь в реставрации памятников истории, уход за воинскими мемориалами.

Директор Регионального центра патриотического воспитания имени Героя России И. О. Родобольского Сергей Воронин представил итоги работы учреждения за 2026 год. Центр организовал десятки мероприятий. Среди них — встречи с Героями России, патриотические смены и акции. В них приняли участие тысячи молодых жителей региона. В 2027 году работа будет продолжена.

Отметим, что координационный совет по патриотическому воспитанию работает на Среднем Урале с 2013 года. Сейчас в него входят 39 человек — представители регионального департамента молодежной политики, региональных министерств и парламента, аппарата полномочного представителя Президента России в УрФО, администрации Екатеринбурга и управленческих округов. В работе также участвуют представители ветеранских и патриотических объединений, военно-исторического общества, ДОСААФ, Росгвардии, «Движения Первых», образовательных организаций, НКО и фондов.

Ранее «Областная газета» писала, что молодежная политика Свердловской области получила федеральное признание.