В Новоуральске продолжают тушить пожар на бывшем ДОКе

На территории бывшего деревообрабатывающего комбината по улице Автозаводской в Новоуральске вспыхнул пожар. По предварительной информации МЧС и владельца здания, людей в горящем ангаре не было. Сейчас возгорание локализуют и проливают конструкции водой. На месте работают 43 сотрудника МЧС и 11 единиц техники, сообщил глава города Вячеслав Тюменцев.

Жителей Автозаводского района, особенно людей с хроническими заболеваниями, просят не открывать окна. Из-за густого дыма улица перекрыта для транспорта и пешеходов в обоих направлениях. Ограничения, вероятно, сохранятся до конца дня.

Ученикам расположенной рядом школы № 49 напомнили, что к месту пожара приближаться нельзя. В детских садах № 35 и 47 дети находятся под присмотром, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Новоуральске вспыхнул пожар на бывшем деревообрабатывающем комбинате.