Город, который рассказывает свою историю: Денис Паслер оценил новое общественное пространство в Верхней Туре

В Верхней Туре завершилось благоустройство крупного общественного пространства — результат победы города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Проект реализован в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Обновленную территорию осмотрел губернатор Денис Паслер. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Прогулочный маршрут протянулся более чем на 2,5 километра, а общая площадь благоустроенной территории превысила 23 тыс. кв. метров.

«Уникальность проекта — в его локальной идентичности. Восемь тематических площадок рассказывают об истории города на Туре, его легендах», — написал Денис Паслер в своих социальных сетях.

Среди новых локаций — музыкальная площадка, посвященная Александру Пантыкину, «Космосквер» в честь космонавта Андрея Федяева и сквер Пяти Бегунов. Последний отсылает к реальному историческому событию: в 1935 году пятеро рабочих Верхнетуринского завода прошли пешком до Москвы около 2 050 километров за 25 дней, чтобы доказать необходимость строительства стадиона. Уже в 1937 году стадион в городе появился.

Также в Верхней Туре обустроили исторический сквер «Первый город на Туре», пространство, посвященное изобретателю Александру Требелеву и его подземоходу, фотозону с символикой хоккейного клуба «Молния» и сквер на улице Лесной, где разместили детскую и спортивную площадки.

Особое внимание уделено деталям, подчеркивающим уникальность региона. На въезде в город установили стелу, которая напоминает о скважине «Уральская сверхглубокая» — ее буровой ствол достигает 6 015 метров, что вчетверо превышает глубину шахты «Черемуховская‑Глубокая».

Вся территория маршрута оборудована пешеходными дорожками, освещением и системой видеонаблюдения, проведено озеленение, реализована безбарьерная среда. Горожане уже активно пользуются новым пространством.

Стоимость проекта составила свыше 336 млн рублей, из них 70,9 млн рублей — средства федерального гранта.

Развитие города продолжается. Верхняя Тура получит финансирование на реализацию новых инициатив в 2027–2028 годах. Город стал победителем XI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится по поручению Президента России Владимира Путина. В планах — благоустройство «Образовательного квартала» (улицы Иканина, Гробова и Володарского). Здесь появятся новые тротуары, освещение, озеленение, зоны отдыха, арт‑объекты и амфитеатр. Уже разработан дизайн‑код фасадов зданий.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Верхней Салде обновили сквер Труда и Победы.