Спрос на видеонаблюдение в Свердловской области вырос более чем в полтора раза

В Свердловской области фиксируется существенный рост спроса на системы видеонаблюдения: по данным МТС, в период с января по сентябрь 2026 года число новых продаж таких решений увеличилось на 56% относительно аналогичного периода прошлого года.

Наибольшую активность в оснащении объектов камерами — порядка 70% — проявляют предприятия производственного и транспортного сектора, а также образовательные организации. Оборудование подключают для решения прикладных задач: обеспечения безопасности, контроля территорий и мониторинга рабочих процессов.

Особый интерес наблюдается в торговой отрасли — здесь динамика роста составила свыше 20% по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что ранее подобные системы внедряли преимущественно крупные торговые сети и ТЦ, но сейчас видеоконтроль становится фактически обязательным элементом даже для небольших пунктов выдачи заказов маркетплейсов.

Важным трендом года эксперты называют переход от базовых охранных функций к применению видеоаналитики. По словам директора филиала МТС в Свердловской области Андрея Елизарова, «умные камеры» сегодня выполняют роль инструмента оперативного контроля: они способны выявлять отклонения — от нарушений технологических процессов на производстве до нехватки товаров на полке или несвоевременной уборки территории. Такой подход позволяет компаниям фиксировать и устранять проблемы в реальном времени.