Рождаемость в Свердловской области планируют заметно поднять к 2030 году

Постановлением Правительства Свердловской области от 05.11.2026 № 691-ПП, опубликованным на Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области, утверждена региональная программа по повышению рождаемости на период до 2030 года. Разработчик — министерство социальной политики Свердловской области.

Программа объединяет оценку демографического потенциала региона, анализ действующих мер поддержки семей с детьми и новый комплекс мероприятий. В ней девять разделов: от укрепления репродуктивного здоровья и сокращения числа абортов до улучшения жилищных условий семей и укрепления традиционных ценностей. Исполнителями выступают профильные министерства и департаменты области, органы местного самоуправления, учреждения здравоохранения и соцобслуживания, вузы и колледжи, некоммерческие организации, работодатели и профсоюзы.

Целевые ориентиры: в 2025 году в области родились 35 192 человека, к 2030‑му этот показатель планируется поднять почти до 37,6 тыс. Суммарный коэффициент рождаемости (сколько детей в среднем приходится на одну женщину) по целевым значениям программы должен вырасти с 1,557 до 1,700, а число абортов — снизиться с 16 500 до 14 000.

В документе отмечается, что население области постепенно сокращается, а рождаемость в 2025 году составила лишь 58,8% к уровню 2016 года. При этом, по оценке из аналитического раздела программы, суммарный коэффициент рождаемости в регионе (1,464) выше среднероссийского (1,361), а число абортов за десять лет снизилось более чем вдвое.

Отдельный акцент — на многодетных семьях: к началу 2026 года в области их насчитывалось около 80 тыс., и именно рост многодетности в программе называют одной из самых перспективных точек роста рождаемости.

Финансирование предусмотрено из федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников. Расходы областного бюджета по плану мероприятий оцениваются примерно в 10 млрд рублей ежегодно.

Среди новых мер — аналитическая панель для контроля за ходом программы, соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив в сфере народосбережения, региональный центр компетенций по демографии, чат-бот «Цифровой помощник многодетной семьи» и мобильное приложение для матерей, впервые родивших ребенка. Сохраняются и действующие меры: компенсация расходов на наём жилья студенческим семьям, выплата на товары первой необходимости для молодых матерей и компенсация процентов по ипотеке.

Исполнительные органы будут отчитываться о ходе программы ежеквартально и ежегодно, министерство социальной политики Свердловской области — направлять сводные данные заместителю губернатора Свердловской области — министру здравоохранения Татьяне Савиновой, информировать Минтруд России и Правительство Свердловской области. Муниципалитетам рекомендовано разработать собственные планы повышения рождаемости. Прежняя программа, утвержденная в 2023 году, признана утратившей силу.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Татьяна Савинова представила опыт реализации семейной политики в Свердловской области на федеральном уровне.