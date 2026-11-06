От гриппа до кори: в торговых центрах Екатеринбурга теперь доступны разные прививки

В Свердловской области продолжают повышать доступность вакцинации: в торговых центрах Екатеринбурга открывают новые пункты, а перечень доступных прививок расширяют. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как пояснили в Минздраве Свердловской области, мобильные пункты в ТЦ позволяют сделать вакцинацию удобнее для горожан. Бесплатно здесь можно привиться от гриппа, пневмококковой инфекции, дифтерии, столбняка, гепатита и кори. При этом в ряде случаев допустимо совместить две прививки в один день — это экономит время и помогает быстрее сформировать защиту от нескольких патогенов.

На сегодняшний день прививки сделали уже свыше 1 млн жителей региона.

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Светлана Филиппова подчеркнула, что такой подход позволяет жителям эффективно позаботиться о своем здоровье. «Сделав две прививки в один день, можно не только сэкономить время, но и получить защиту против двух значимых патогенов», — сказала она.

Вакцинироваться в мобильных пунктах может любой житель старше 18 лет. Перед процедурой терапевт проведет осмотр: измерит температуру и давление, соберет анамнез. Для визита важно взять с собой паспорт, медицинский полис и прививочный сертификат — он поможет врачу понять, нужна ли ревакцинация и по какому графику.

Специалисты обращают внимание, что схемы вакцинации различаются. Например, прививки от гриппа и пневмококковой инфекции можно сделать одновременно, но в разные мышцы. А вот вакцинацию препаратом АДС‑М (против дифтерии и столбняка) лучше проводить отдельно. Все нюансы врач разъяснит на приеме.

По данным эпидемиологов, обстановка по заболеваемости вирусными инфекциями в регионе остается спокойной. За последнюю неделю зафиксировано около 20,5 тыс. случаев ОРВИ — это на 18,1% ниже показателя предыдущей недели и на 18% ниже среднемноголетнего уровня.

Пункты вакцинации в торговых центрах, включая недавно открытые, будут работать по утвержденному графику весь ноябрь.

График работы выездных пунктов вакцинации против гриппа и других инфекций в Екатеринбурге

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) — 6 ноября с 15:00 до 19:00 (прививки против гриппа, дифтерии и столбняка, гепатита В, пневмококка)

ТРЦ «VEER Mall» (просп. Космонавтов, д. 108-Д) — 6 ноября с 12:00 до 18:00, 7 ноября с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, пневмококка)

ТЦ «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) — 6 ноября с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, дифтерии и столбняка, пневмококка)

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) — 6 ноября с 12:00 до 19:00, 7 ноября с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, пневмококка, дифтерии и столбняка, кори, гепатита В)

ТРЦ «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149) — 6 ноября с 12:00 до 19:00, 7 ноября с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, пневмококка, дифтерии и столбняка, кори, гепатита В)

ТРЦ «Апельсин» (ул. Блюхера, 39) — 10 ноября с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, дифтерии и столбняка, пневмококка)

ТЦ «Кировский» (ул. Сыромолотова, 22) — 10 ноября с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, дифтерии и столбняка, пневмококка)

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