Александра Игнатова занимает третье место после короткой программы на Гран-при в Китае

В Китае с 6 по 8 ноября проходят соревнования III этапа серии Гран-при ISU 2026/2027 по фигурному катанию. Первой из российских фигуристов на лед в Шэньчжене вышла Александра Игнатова. Она безошибочно справилась с короткой программой, получив за нее от судей 72,37 балла. Это третье место в турнирной таблице. На первом месте идет японка Мона Чиба (76,08), на второй позиции представительница Грузии Анастасия Губанова (75,05).

Наши спортсмены выступают на мировой серии Гран-при впервые за почти пять лет. А для Александры Игнатовой это еще и большое возвращение после рождения ребенка.

Короткую программу фигуристке поставил французский хореограф Бенуа Ришо. И эта постановка претендует войти в число лучших в нынешнем сезоне.

В Китае Александре Игнатовой удалось передать всю красоту задуманного хореографом, а также показать невероятный технический уровень: все прыжки (сольный двойной аксель и тройной риттбергер; каскад из тройного лутца и тройного тулупа) были исполнены блестяще.

Но судьи были довольно строги, поставив Александре 72,37 балла. Тогда как на Мемориале Дениса Тена в Казахстане спортсменка за короткую программу получила 77,39 балла.

Ранее «Областная газета» писала о том, как отличать прыжки в фигурном катании.