Алёна Принёва завоевала золото на этапе юниорского Гран-при в Екатеринбурге

В столице Среднего Урала продолжается всероссийский турнир по фигурному катанию «Золото Урала» среди юниоров. Сегодня медали разыграли девушки. Лидером соревнований стала Алена Принёва (202,21), серебро у Дарьи Царегородцевой (200,33), бронза досталась Майе Сарафановой (197,87).

По итогам произвольной программы тройка выглядит чуть иначе, на третьей позиции расположилась Екатерина Стоцкая. Однако в сумме бронза осталась за Майей Сарафановой.

Что касается свердловских фигуристок, то их произвольные программы удались. У 13-летней Александры Гришиной (СШ им. А.Козицына, Верхняя Пышма) была лирическая композиция, с которой она отлично справилась. Все свои элементы девушка выполнила без грубых ошибок, судьи зафиксировали только недокрут на тройном флипе и неясное ребро на каскаде из тройного лутца и двух двойных акселей. Это выступление точно достойно и домашней арены, и такого крупного турнира.

За произвольную программу Александра получила 107,75 балла. В сумме – 161,70. Это 14 место.

13-летняя Варвара Авдеева («Локомотив», Екатеринбург) в произвольной программе зажгла. У нее потрясающе яркий костюм и такая же постановка. Специалисты отметили невероятный темп, который фигуристка не сбавляла на протяжении всего проката. С прыжковыми элементами, за исключением небольших нюансов, девушка справилась. А после проката зрители устроили для нее настоящий «игрушкопад».

За произвольную программу Варвара Авдеева получила от судей 111,35 балла. В сумме – 174,27 балла. Это итоговое 11 место.