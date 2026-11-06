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Алёна Принёва завоевала золото на этапе юниорского Гран-при в Екатеринбурге

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Наталья Шадрина

На турнире по фигурному катанию «Золото Урала» разыграно уже три комплекта наград

Алена Принёва
Алёна Принёва победительница этапа "Золото Урала". Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

В столице Среднего Урала продолжается всероссийский турнир по фигурному катанию «Золото Урала» среди юниоров.  Сегодня медали разыграли девушки. Лидером соревнований стала Алена Принёва (202,21), серебро у Дарьи Царегородцевой (200,33), бронза досталась Майе Сарафановой (197,87).

По итогам произвольной программы тройка выглядит чуть иначе, на третьей позиции расположилась Екатерина Стоцкая. Однако в сумме бронза осталась за Майей Сарафановой.

Дарья Царегородцева
Серебряный призер турнира Дарья Царегородцева. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»
Майя Сарафанова
Обладатель бронзовой награды турнира Майя Сарафанова. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Что касается свердловских фигуристок, то их произвольные программы удались. У 13-летней Александры Гришиной (СШ им. А.Козицына, Верхняя Пышма) была лирическая композиция, с которой она отлично справилась. Все свои элементы девушка выполнила без грубых ошибок, судьи зафиксировали только недокрут на тройном флипе и неясное ребро на каскаде из тройного лутца и двух двойных акселей. Это выступление точно достойно и домашней арены, и такого крупного турнира.

За произвольную программу Александра получила 107,75 балла. В сумме – 161,70. Это 14 место.

Александра Гришина
Александра Гришина. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»
Александра Гришина
Александра Гришина. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»
"Золото Урала"
Турнир «Золото Урала». Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

13-летняя Варвара Авдеева («Локомотив», Екатеринбург) в произвольной программе зажгла. У нее потрясающе яркий костюм и такая же постановка. Специалисты отметили невероятный темп, который фигуристка не сбавляла на протяжении всего проката. С прыжковыми элементами, за исключением небольших нюансов, девушка справилась. А после проката зрители устроили для нее настоящий «игрушкопад».

За произвольную программу Варвара Авдеева получила от судей 111,35 балла. В сумме – 174,27 балла. Это итоговое 11 место.

Варвара Авдеева
Варвара Авдеева в произвольной программе. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»
Варвара Авдеева
Варвара Авдеева. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»
турнирная таблица
турнирная таблица
Турнирная таблица
Турнирная таблица
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