Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на Гран-при в Китае

В Китае с 6 по 8 ноября проходят соревнования III этапа серии Гран-при ISU 2026/2027 по фигурному катанию. Анастасия Мишина и Александр Галлямов идут после короткой программы на первой позиции (74,69). На второй позиции — грузинская пара Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (67,06). Третьи — Карина Акопова и Сергей Рахманин, представляющие Армению (66,34).

Для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова это первый мировой этап Гран-при в сезоне. С короткой программой пара справилась отлично, улучшив свой же результат нынешнего сезона – 74,69 против 73,48. Судьи снизили уровни на дорожке шагов, остальное было оценено достаточно высоко.

Фаворитами турнира были Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, представляющие Грузию. Но у них прокат не был совершенным: фигуристы допустили серьезную ошибку на подкрутке, также у судей были вопросы минимум по трем элементам программы. В итоге дуэт получил 67,06 балла.

Представляющие Армению Карина Акопова и Сергей Рахманин обошлись без грубых ошибок, но катались не с блеском, что отразилось на уровнях элементов при оценивании их судьями. Фигуристы за короткую программу получили 66,34 балла.

Произвольная программа у пар пройдет 7 ноября, начало в 13:40 по московскому времени.

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