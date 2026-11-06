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В центре поселка Белоярского открыли «Экодворик»

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Михаил Батурин

Появление нового места отдыха стало возможным благодаря программе инициативного бюджетирования

вихарев экодворик
Новое место отдыха в центре Белоярского станет точкой притяжения для жителей всех возрастов. Фото: Страница в ВКонтакте Григория Вихарева

Новое общественное пространство «Экодворик» открыто в центре поселка Белоярского. Событие стало возможно благодаря реализации программы инициативного бюджетирования. «Экодворик» призван стать новой точкой притяжения: рядом находятся детские учреждения, и родители смогут на свежем воздухе ждать детей из кружков и секций.

«Название «Экодворик» выбрано не случайно: оно отражает главную цель проекта – создать уютную, экологичную и зелёную территорию для отдыха, общения и совместного времяпрепровождения жителей разных возрастов. Появление этого пространства стало возможным благодаря программе инициативного бюджетирования. Вклад жителей в реализацию проекта составил 217 тыс. рублей, а юридические лица и индивидуальные предприниматели поддержали нас на 361,6 тыс. рублей. Остальная сумма выделена из регионального и муниципального бюджетов», – сообщил глава Белоярского Григорий Вихарев.

Руководитель муниципалитета также отметил, что «Экодворик» станет точкой притяжения для жителей: рядом находятся детские учреждения, и родители смогут на свежем воздухе ждать детей из кружков и секций.

Ранее «Областная газета» писала, что в Белоярском районе по программе инициативного бюджетирования открыли две досугово-спортивных площадки

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