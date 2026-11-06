В Екатеринбургский зоопарк из Душанбе прибыл тяньшанский медведь Бача

В Екатеринбургском зоопарке появился новый обитатель – тяньшанский (белокоготный) медведь по кличке Бачаджон, которого киперы ласково называют Бача. Малыш родился 12 января 2025 года и прибыл в уральскую столицу из Душанбе. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе зоопарка.

Как и положено всем новоселам, Бача прошел месячный карантин. За это время он не только привык к новому дому, но и активно исследовал территорию: проверил на прочность деревянное обогащение, облюбовал большой медвежий гамак и даже открыл купальный сезон в личном бассейне перед наступлением холодов.

Бача приехал в пару к медведице Алме. Сотрудники зоопарка отмечают, что они очень похожи – и походкой, и манерами, и любовью к играм.

Аппетит у косолапого отличный, что вполне ожидаемо для растущего организма. В его рацион входят каши, овощи, фрукты, хлеб, листья ивы и осины, говядина, субпродукты, курица и яйца. Любимое лакомство – мёд. В период зажировки рацион увеличивается, чтобы медведи набрались сил перед спячкой.

Увидеть Бачу можно в комплексе вольеров «Бурые медведи». Но нужно поторопиться – спячка не за горами.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбургском зоопарке произошло пополнение.