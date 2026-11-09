В Красноуральске женщина потеряла около 300 тыс. рублей за попытку проучить сожителя

В дежурную часть отдела полиции Красноуральска обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о хищении около 300 тыс. рублей. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, поводом для обращения стала мошенническая схема, связанная с вызовом «ночной бабочки».

По данным полиции, женщина поссорилась с сожителем и решила «проучить» его. Она нашла в интернете сайт с услугами «ночных бабочек», выбрала девушку по имени Алсу и позвонила ей. Та потребовала предоплату: 4 тыс. рублей за час работы и ещё 12 815 рублей за «страхование жизни». Заказчица перевела деньги, после чего ей сообщили, что платеж «завис в системе», и попросили отправить сумму повторно. Женщина выполнила и это требование.

Затем на связь вышел неизвестный мужчина, представившийся Тимуром Ахмедовичем. Он заявил, что касса заблокирована из-за поступления денег частями, и для возврата средств нужно сделать «корректные» переводы. Когда женщина начала сомневаться, ей стали угрожать: злоумышленники продемонстрировали, что знают ее ФИО, дату рождения, адрес, место работы, а также данные ее сына.

Испугавшись за семью, потерпевшая оформила кредит и перевела мошенникам 146 тыс. рублей через одно банковское приложение, а затем еще столько же через другой банк. После этого аферисты потребовали дополнительно 50 тыс. рублей для завершения сделки. Женщина ответила, что денег больше нет, и связь прервалась.

В итоге план «проучить» сожителя не удался, а сама заявительница лишилась личных сбережений и была вынуждена обратиться в полицию. По факту мошенничества проводится проверка.

«Пользуясь случаем, напоминаю: никогда и никому не следует переводить денежные средства незнакомым лицам, кем бы они ни представлялись. Проще всего – немедленно прервать диалог и положить трубку», – подчеркнул Валерий Горелых.

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