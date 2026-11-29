В Екатеринбурге в рамках Года единства народов России прошел фестиваль‑конкурс «Этнос Урала: многообразие культур финно‑угорских народов». В событии приняли участие порядка 300 человек — мастера народных промыслов, исследователи, педагоги, представители общественных объединений и творческие коллективы. Площадкой для праздника традиций стал Синара Центр. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Важной частью программы стала деловая площадка: на круглом столе «Урбанизация и сохранение этнокультурной идентичности» эксперты обсудили, как сохранить родной язык, семейные и общинные традиции, культурную память в условиях современного города. В дискуссии речь шла о роли семьи, образовательных и культурных учреждений, СМИ и творческих сообществ в сохранении самобытности народов.

Гости фестиваля смогли погрузиться в культуру манси, мордвы, удмуртов и марийцев на тематических национальных подворьях. Там представили традиционные предметы быта, ремесленные изделия, костюмы и орнаменты. Особой популярностью пользовались мастер‑классы: посетители учились марийской вышивке, изготовлению мансийских кукол и бисерному плетению, а также пробовали силы в народных играх и творческих практиках. Украшением программы стало дефиле национальных костюмов.

Конкурсная часть позволила участникам продемонстрировать творческие достижения. По итогам состязаний победители и призеры получили дипломы, благодарности и памятные подарки.

Кульминацией фестиваля стал большой гала‑концерт. На сцене выступили народная артистка Республики Марий Эл Светлана Осипова, любительское общество финно‑угорской культуры «Душа», удмуртский фольклорный ансамбль «Азвесь гур», вокально‑хореографический ансамбль «Пиал», коллективы «Мари — Вер» и «Тюрагай» и представители клубов удмуртской культуры. В программе были народные песни, танцы, инструментальная музыка и театрализованные номера — они показали, как переплетаются прошлое и настоящее, а традиции живут в новых поколениях.

Фестиваль‑конкурс организован при поддержке департамента внутренней политики Свердловской области и при софинансировании Фонда президентских грантов.

Ранее «Областная газета» рассказывала, как в Екатеринбурге прошел IV Уральский форум национальных оркестров России.