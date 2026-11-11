На ЕКАД завершено обновление сети мобильной связи

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) завершена модернизация сети мобильной связи. Работы, проведенные оператором МТС, позволили увеличить пропускную способность сети на 40%.

Специалисты обновили оборудование на базовых станциях, расположенных вдоль всей трассы протяженностью 94,3 километра. В результате вдоль ЕКАД обеспечено непрерывное покрытие связью стандарта LTE — в том числе на прилегающих объектах: железнодорожных станциях и полотне, в садовых товариществах, коттеджных поселках и небольших населенных пунктах рядом с Екатеринбургом, Верхней Пышмой и Березовским.

Модернизация стала первым этапом в рамках соглашения, подписанного на выставке ИННОПРОМ‑2026: по нему оператор обязался обеспечить устойчивый доступ к мобильному интернету и голосовой связи на всем протяжении кольцевой автодороги. При этом работы удалось завершить на два месяца раньше оговоренного срока.

Как отметил директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров, ЕКАД — одна из наиболее загруженных трасс региона: ежедневно по ней проезжает до полумиллиона транспортных средств. С учетом планируемого продления трассы М-12 «Восток» до Тюмени нагрузка на дорогу продолжит расти. Качественная связь при этом становится важным элементом транспортной инфраструктуры. Проведенная модернизация закладывает техническую базу для дальнейшего развертывания сетей 5G на ключевых транспортных объектах.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Свердловская область расширяет покрытие мобильной связи вдоль автодорог.