Свердловская область расширяет покрытие мобильной связи вдоль автодорог

В Свердловской области продолжается масштабное развитие телеком-инфраструктуры: регион заключил новые соглашения с операторами связи для улучшения покрытия вдоль автомобильных трасс. В области уже появилось 44 базовые станции — это часть плана по установке 67 объектов в рамках инвестиционного налогового вычета для операторов, рассказал губернатор Денис Паслер в своих соцсетях.

Глава региона подчеркнул, что обеспечение устойчивой мобильной связи — совместная задача региона и бизнеса.

«Зачастую строительство такой инфраструктуры коммерчески невыгодно, поэтому мы упростили административные процедуры при строительстве объектов связи вблизи автомобильных дорог и ввели инвестиционный налоговый вычет, который позволяет мобильным операторам уменьшить налог на прибыль до 90%», — написал Денис Паслер в своем канале в Макс.

Активнее всего работы ведутся на ключевых транспортных артериях. Так, по соглашению с Т2 до конца 2026 года должно появиться 27 объектов связи; на данный момент оператор установил и модернизировал уже 19 из них. Улучшение связи затронуло участки федеральных трасс М‑5 «Урал» и М‑12 «Восток», дороги Пермь — Екатеринбург и Екатеринбург — Шадринск — Курган, Серовский тракт, ЕКАД, подъезд к Полевскому, а также территорию логопарка «Кольцовский» и зоны рядом с садовыми товариществами.

Схожие темпы демонстрирует «Билайн»: компания уже построила девять объектов и модернизирует сеть на Режевском тракте, трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, направлении Первоуральск — Шаля, а также на участках М‑5 и М‑12. Особое внимание уделено дороге в обход поселка Белоярского — в 2026 году там планируют улучшить 4G‑покрытие для жителей Заречного.

МТС сосредоточился на улучшении сигнала вдоль ЕКАД и Серовского тракта: там уже создано 16 объектов связи. Приоритетные участки для всех операторов определялись на основе замеров покрытия, проведенных министерством цифрового развития и связи Свердловской области.

Развитие связи вдоль трасс напрямую влияет на безопасность водителей и пассажиров: устойчивая мобильная связь позволяет оперативно вызывать экстренные службы и получать данные о дорожной обстановке. Эта работа ведется в рамках задач национального проекта «Экономика данных».

Ранее «Областная газета» писала о том, что близятся к завершению работы на участке трассы Екатеринбург — Тюмень.