Екатеринбург готовится к «черному льду»: в городе тестируют жидкий реагент

Коммунальные службы Екатеринбурга готовятся к сложному периоду межсезонья, когда на дорогах появляется так называемый «черный лед» — тонкая, почти незаметная пленка льда, которая из‑за просвечивающего асфальта выглядит темной и потому особенно опасна для водителей и пешеходов. Для борьбы с ним рассматривают расширение применения жидкого противогололедного реагента «Бионорд», сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что жидкий реагент эффективнее сыпучих средств: он не рассыпается по гладкой ледяной пленке, а равномерно распределяется по поверхности, быстрее разрушая наледь. Для его нанесения используют комбинированные дорожные машины: днем такая техника может мыть дороги, а вечером, ночью и ранним утром — обрабатывать их от наледи.

Опыт применения нового реагента уже есть: материал поступил в Верх‑Исетское ДЭУ и показал хорошие результаты в реальных условиях.

Всего в распоряжении районных дорожно‑эксплуатационных управлений — порядка 4 тыс. тонн противогололедного реагента и около 2 тыс. тонн фракционного песка для тротуаров. С начала зимнего сезона уже израсходовано 153 тонны химического реагента на проезжей части и 31 тонна песка в пешеходных зонах.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге в микрорайон Синие Камни продлят троллейбус и добавят автобусы.