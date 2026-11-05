ДомойНовости

Екатеринбург впервые примет чемпионат России по паделу

НовостиСпорт
Данил Паливода

Турнир пройдет с 16 по 22 ноября

Падел-корты в Екатеринбурге
Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

В Екатеринбурге с 16 по 22 ноября состоится чемпионат России по паделу. Впервые в истории этого вида спорта национальный чемпионат пройдет за пределами Москвы.

Федерация падела России приняла решение отдать организацию масштабного турнира Екатеринбургу – городу, где в последнее время падел развивается быстрыми темпами. В столице Урала появилась падел-арена РМК, где, собственно, и пройдут соревнования: спортивный объект, который раньше принимал домашние матчи «Автомобилиста», сейчас сконцентрирован исключительно на паделе. Падел-арена в Екатеринбурге – первый в стране специализированный стадион такого масштаба, вмещающий 4500 тысячи зрителей, поэтому не удивительно, что чемпионат России пройдет именно на Урале.

В соревнованиях примут участие 240 спортсменов, представляющих 29 субъектов страны. На протяжении семи дней они будут соревноваться за титул сильнейших и право представлять сборную России по паделу.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что летом в центре Екатеринбурга работали несколько падел-кортов.

Новости

Свердловчане с начала «гаражной амнистии» оформили более 15,6 тыс. объектов

Жители Свердловской области сначала введения «гаражной амнистии» оформили права на более чем 5,9 тыс....
Налоги и финансы

Накопительные счета обеспечили почти весь прирост сбережений россиян в 2026 году

По оценке ВТБ, объем средств на накопительных счетах в России к концу 2026 года...
Международные отношения

Свердловские компании договорились о расширении торговых связей с Туркменистаном

На этой неделе делегация Свердловской области во главе с заместителем губернатора Дмитрием Иониным работает...

Подписывайтесь на нас в любимой соцсети

Популярное