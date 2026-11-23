Народный артист России Денис Майданов и заслуженный артист России Сергей Войтенко выпустили альбом-проект «Новые казачьи песни». В альбом вошли 14 песен, которые артисты записали вместе с казачьими творческими коллективами из разных регионов страны.

Проект должен помочь сохранить и популяризировать традиции казачества, обновить его музыкальный репертуар и передать его новым поколениям. Альбом состоит как из лирических высказываний о родной земле и казачьих корнях, так и из энергичных, боевых композиций. Также в рамках проекта вышли видеоклипы на несколько песен из альбома: «Золотая Русь», «А что надо казаку?», «Будь здоров, казак», «Казачье око», «Хуторок», «Любовь земная».

Среди участников проекта — Театр песни «ЯР», ансамбль «Ставрополье», Кубанская казачья вольница имени Н.В. Кубаря и другие артисты.

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