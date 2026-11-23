Екатеринбург вновь станет площадкой для проведения XI Межрегионального налогового форума. В этом году он пройдет на тему «Баланс и стратегия в 2027 году». Благодаря онлайн-формату, в нем смогут принять участие все желающие с 1 по 4 декабря.

Ежегодно эксперты, представители власти и бизнеса встречаются на форуме, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы в сфере экономики, налогообложения, бухучета и аудита, поделиться наработанной практикой, обозначить тренды. Обзор и обсуждение изменений законодательства, выявленные на практике проблемы и рекомендации экспертов по их решению, а также намечающиеся тенденции лягут в основу итоговой резолюции форума, которая направляется в органы власти по подведомственности и выступает ориентиром как для последующего законотворчества органов власти, так и для практической работы специалистов налогово-учетной сферы.

Форум ориентирован на руководителей и собственников бизнеса, индивидуальных предпринимателей, бухгалтеров и специалистов налогово-учетной, финансовой и экономической сфер, юристов, специалистов по налогообложению, ИТ-технологиям, работе с кадрами.

Организаторами XI Межрегионального налогового форума «Баланс и стратегия в 2027 году» выступают УФНС России по Свердловской области, Общественный совет при УФНС России по Свердловской области, Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области, Союз председателей Общественных советов при УФНС России по Уральскому федеральному округу, Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, Уральская торгово-промышленная палата, Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков» в Свердловской области и СКБ Контур.

Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться, чтобы принять участие в любой из секций, можно на сайте налогфорум.рф . Участие бесплатное.

Ранее «Областная газета» писала о том, что юрист напомнила свердловчанам о возможности оплатить налоги за родственников до 1 декабря.