Губернатор Свердловской области Денис Паслер и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов оценили проекты по модернизации заводов «Русала», расположенных в регионе. Богословский алюминиевый завод продолжает стабильно работать, а Североуральский бокситовый рудник готовится к разработке нового месторождения. Эксперты отмечают, что глава региона последователен в своих решениях: в сентябре он заявил, что не допустит закрытия предприятий, а сейчас задействует все имеющиеся лоббистские возможности, чтобы добиться их сохранения.

Богословский алюминиевый завод производит глинозем, гидрат содо­сульфатной смеси, содосульфатную смесь. Мощность предприятия – около 1 млн тонн глинозема в год, на предприятии работают почти 2 700 человек. Помимо этого, в Свердловской области расположено еще одно предприятие «Русала» по производству глинозема – Уральский алюминиевый завод в Каменске-­Уральском. УАЗ выпускает более 900 тыс. тонн продукции в год.

«Северо-Уральский бокситовый рудник, Богословский алюминиевый завод и Уральский алюминиевый завод обеспечивают 80% всех глиноземов и, соответственно, сырья для производства в стране алюминия для всех отраслей, как гражданских, так и критически важных. Они имеют стратегическое значение для Свердловской области и России. Их работа играет значимую роль в достижении технологической независимости России. Необходимо сделать все для стабильного функционирования производства, его модернизации и поддержки сотрудников», – сказал Денис Паслер.

На Североуральском бокситовом руднике Антон Алиханов и Денис Паслер ознакомились с планами по модернизации действующих шахт по добыче бокситовой руды. Особое внимание было уделено сложным горно-геологическим условиям добычи, связанным с большой глубиной шахт, высоким уровнем обводненности и необходимостью обеспечения промышленной безопасности.

«СУБР является градообразующим предприятием Северо­уральска. С учетом подрядных организаций его деятельность обеспечивает занятость более 4 тысяч человек. В 2025 году здесь добыли 1,675 млн тонн бокситов. Это второй по величине объем добычи в нашей стране. Поэтому для нас важно сохранить производственный потенциал предприятия, обеспечить его дальнейшую модернизацию и стабильную работу, а также безопасность сотрудников», – отметил Антон Алиханов.

Ранее Денис Паслер сообщил, что за семь месяцев 2026 года все предприятия «Русала» в Свердловской области нарастили выручку. Кроме того, на Северо­уральском бокситовом руднике готовят к разработке новый горизонт на 18 млн тонн боксита, что даст дополнительный объем работы на 6–8 лет.

Напомним, в августе в СМИ появилась информация о том, что «Русал» рассматривает возможность временной консервации нескольких заводов, в том числе СУБРа, Богословского и Уральского алюминиевых заводов. В компании мотивировали это тем, что предприятия нуждаются в модернизации. Объем необходимых инвестиций в восстановление сырьевого блока «Русал» оценивает в $1,8 млрд.

На пресс-конференции в сентябре Денис Паслер заявил, что не допустит закрытия предприятий «Русала» в регионе. Он отметил, что в случае прекращения работы заводов России пришлось бы зависеть от внешних поставок алюминиевого сырья.

Сейчас бокситовая руда, добытая на СУБРе, имеет высокую себестоимость из-за больших издержек на добычу и сложной логистики, объясняет директор Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Юлия Лаврикова.

«Затраты на добычу руды на СУБРе высокие, поскольку данные месторождения сейчас разрабатываются на глубоких горизонтах, имеют сильное естественное обводнение подземными водами. Кроме того, шахтные системы СУБР требуют модернизации, большая часть оборудования по добыче и транспортировке руды на поверхность изношена. Всё это может привести к признанию экономической неэффективности добычи, и шахты могут быть закрыты в случае пересмотра поставок сырья на алюминиевые заводы „Русала“ за счет более дешевого импорта», — отметила в разговоре с «ОГ» экономист.

Но несмотря на низкую рентабельность, компания продолжает нести социальную ответственность. Для Североуральска и Краснотурьинска, по мнению Юлии Лавриковой, консервация предприятий «Русала» будет «социальной ката­строфой».

«Североуральск – это моногород, который вырос вокруг шахт, в нем нет альтернативной экономики. Если консервация шахт произойдет, то это приведет к потере более 3 000 рабочих мест, что повлечет за собой катастрофический отток населения с территории. Если начать консервацию шахт сейчас, то численность города к 2030 году составит не более 18 тыс. человек (сейчас она составляет 34 тыс. человек). В городе и так низкий уровень бюджетной обеспеченности за счет собственных налоговых поступлений, город дотационный, накопилось большое количество недофинансированных объектов. Консервация шахт с последующим миграционным оттоком наиболее активной части населения приведет к еще большему снижению собираемости налогов, а следовательно, без помощи региональных властей город не сможет справиться с рядом социальных функций», – полагает Юлия Лаврикова.

У Краснотурьинска более диверсифицированная экономика, но и для него консервация предприятия не пройдет незаметно, считает экономист.

Конечное решение о консервации принимает собственник, но губернатор Денис Паслер уже задействует лоббистские возможности на федеральном уровне, чтобы склонить «Русал» к сохранению предприятий, отмечает доктор экономических наук, профессор УрГЭУ Максим ­Марамыгин.

«У „Русала“ прибыль в этом году упала на 65%, и их это не может не беспокоить. Соответственно, они начинают сокращать издержки. Но нужно понимать, что в этой ситуации интересы бизнеса и интересы общества, мягко говоря, расходятся. Власти могут обсуждать с компанией снижение негативных последствий консервации, но остановить этот процесс юридически они не могут. Хотя теоретически губернатор может предложить компании налоговые льготы, введение которых находится в компетенции областных властей», — объясняет экономист.

Ранее «Областная газета» писала о том, что свердловское предприятие отмечено на международной выставке «Металл-Экспо — 2026» в сфере импортозамещения.