В Свердловской области определили лидеров финансового просвещения в 2026 году. Победителями и призерами ежегодных региональных конкурсов стали муниципалитеты, наиболее успешно развивающие финансовое просвещение, и авторы образовательных проектов в этой сфере. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Так, по итогам конкурса «Лучшее муниципальное образование — организатор работы по финансовой грамотности» первое место заняло муниципальное образование Алапаевское, второе — Нижний Тагил, третье — Туринский муниципальный округ.

Конкурс «Фестиваль лучших муниципальных практик по финансовой грамотности» в этом году объединил более 50 жителей из 15 муниципалитетов Среднего Урала. Самому юному участнику исполнилось 6 лет. Конкурсные проекты оценивались на четырех тематических площадках.

В числе победителей — Александра Сушинцева из Ревды с методической разработкой «Ярмарка юных мастеров», Артемий и Глеб Сушинцевы из Ревды с проектом «Четыре правила — одна минута», а также шестилетний Антон Дейхин и воспитатель детского сада Татьяна Мезенцева из Верхней Пышмы с работой «Цифровой рубль». Еще одним победителем стал коллектив нижнетагильского детского сада «Радость», разработавший интерактивную фотоазбуку.

Церемония награждения победителей и призеров двух ежегодных региональных конкурсов прошла в Уральском государственном экономическом университете.

«Прежде всего, мы оцениваем результаты системной работы по повышению финансовой грамотности различных категорий населения. Такая задача стоит перед нашими муниципалитетами и многие из них успешно с ней справляются. В таких территориях ежегодно проходит около 80 мероприятий по финансовой грамотности, рассчитанных как на школьников, так и на людей старшего поколения. Уверен, что управленческие подходы, которые демонстрируют наши муниципалитеты — лидеры, могут тиражироваться и в других территориях региона», — отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Напомним, конкурсы ежегодно проводятся Региональным центром финансовой грамотности при поддержке министерства финансов Свердловской области и направлены на популяризацию финансовых знаний среди жителей Среднего Урала. Оба конкурса включены в сборник лучших общефедеральных практик по повышению финансовой грамотности населения.

Ранее «Областная газета» писала, что в онлайн-зачете по финансовой грамотности приняли участие 35 тыс. свердловчан.