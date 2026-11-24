22 ноября в Сеуле (Южная Корея) завершился третий этап Мирового тура по шорт-треку. Впервые за последние несколько лет сборная России привезла на международный старт полноценный состав из 12 спортсменов. За российскую команду выступила уроженка Новоуральска Алена Крылова, которая помогла сборной завоевать первую с 2019 года бронзу женской эстафеты.

В последний раз российские шорт-трекистки поднимались на пьедестал Кубка мира пять лет назад в Нидерландах. При этом в женской эстафете медалей не было еще дольше. Последним, до турнира в Южной Корее, успехом россиянок семь лет назад стала бронза на этапе в Нагое (Япония), и, что интересно, тогда в составе национальной команды также выступала воспитанница новоуральской школы шорт-трека – Евгения Захарова.

С тех пор многое изменилось. В отечественном шорт-треке появились новые звезды, наших спортсменов отстраняли от международных стартов, а сам Кубок мира существенно обновился. Перед сезоном 2024/25 Международный союз конькобежцев (ISU) переименовал его в Мировой тур и изменил формат. Если раньше сезон заканчивался вручением отдельных наград лучшим на 500, 1000 и 1500 метров без общего чемпиона, то сейчас спортсмены конкурируют за главный трофей по итогам всех дисциплин.

Для российских шорт-трекистов старт в Сеуле стал первым полноценным в новом формате. Впервые наших спортсменов допустили к состязаниям еще в прошлом сезоне, однако до лета этого года Россия была представлена в ограниченном составе и без эстафет. Первую с момента отстранения награду помогла завоевать свердловская шорт-трекистка Алена Крылова, в начале года представлявшая нашу страну на Олимпийских играх.

В эстафете на 3000 метров среди женщин наша сборная, в составе которой помимо Крыловой выступили Анастасия Жеганова, Елена Серегина и Фаиля Аймалетдинова, дошла до финала. В решающем забеге россиянки показали результат 4 минуты 13,560 секунды и заняли третье место. Победу одержала сборная Китая (4.12,679), а вторыми стали представительницы Южной Кореи (4.12,990).

Личные соревнования сложились для Алены Крыловой менее удачно. На дистанции 500 метров она заняла 22-е место, а в километровом забеге финишировала восьмой.

Следующие этапы Мирового тура пройдут в Китае: с 27 по 29 ноября — в Шанхае и с 4 по 6 декабря – в Пекине.

Ранее «Областная газета» рассказывала о том, что свердловская шорт-трекистка Вероника Гришина завоевала вторую медаль на юниорском Кубке мира.