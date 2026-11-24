В Свердловской области 25 ноября местами ожидаются гололедные явления и ветер до 13 м/с. Об этом сообщили в Территориальном центре мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в регионе.

Жителям напоминают о мерах предосторожности.

По возможности не следует выходить из дома или отправляться в дальние поездки. Ходить по улицам следует осторожно, небольшими шагами, выбирать удобную обувь на нескользящей подошве. При переходе дороги необходимо убеждаться в безопасности перехода, особенно вблизи остановок и на нерегулируемых участках. В условиях недостаточной видимости рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде.

Водителям рекомендуют выбирать пониженную скорость, избегать резких маневров и торможений, особое внимание проявлять при приближении к пешеходным переходам.

При чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

По информации Уральского гидрометцентра, 25 ноября, местами умеренные осадки, отложение мокрого снега, гололедица. Ветер с порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью до −7 градусов, днем около 0 градусов.

В четверг, 26 ноября, облачно, снег, в отдельных районах Свердловской области прогнозируется метель, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката. Ветер с порывами до 14 м/с. Температура в течение суток 0…-5 градусов. В столице Урала прогнозируется сильный снег, количество осадков может достигнуть 13 мм.

В пятницу, 27 ноября, местами умеренный снег, на дорогах снежные заносы, гололедица. Ветер с порывами до 15 м/с. Температура ночью до −9 градусов, днем до −7 градусов.

Ранее «Областная газета» писала, что Денис Паслер призвал свердловчан к осторожности на дорогах.