Правительство Свердловской области заключило меморандум о взаимопонимании с государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь. Документ формирует основу для системного взаимодействия по целому ряду перспективных направлений в научно-технической и инновационной сферах. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Документ подписали первый заместитель губернатора — министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков и заместитель председателя государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Татьяна Столярова.

«Для нас принципиально важно не просто поддерживать существующие деловые контакты, а создавать новые производственные цепочки, расширять технологическое взаимодействие и находить точки соприкосновения, которые будут приносить реальную экономическую пользу обеим сторонам», — отметил Алексей Шмыков.

Меморандум определяет основу для системного взаимодействия в сферах машиностроения и робототехники, биотехнологий, нанотехнологий, искусственного интеллекта и других. Особо выделено развитие прямых контактов между научными организациями, предприятиями и представителями деловых кругов.

Алексей Шмыков выразил уверенность, что это позволит укрепить кооперацию между наукой и производством, активизировать обмен опытом и знаниями, создать условия для появления новых совместных проектов и технологических решений.

Кроме того, перед церемонией подписания на рабочей встрече Алексей Шмыков и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич договорились укреплять сотрудничество в сфере промышленности, энергетики и агропромышленного комплекса.

Стороны отметили высокую динамику взаимных поставок и производственной кооперации: в частности, свердловские предприятия готовы предложить белорусским коллегам компетенции для реализации госпрограммы «Устойчивая энергетика», а Республика Беларусь остается важным партнером для Среднего Урала в части обеспечения почти 70% потребностей региона в замене лифтового оборудования и поставок сельскохозяйственной техники, надежность которой уже высоко оценили уральские аграрии.

«Благодарю губернатора Свердловской области Дениса Владимировича Паслера и правительство Свердловской области за теплый прием белорусской делегации и поддержку в организации концерта-реквием „Каждый третий“. Сегодня мы обсудили реализацию действующих договоренностей и перспективные совместные проекты. Сотрудничество Беларуси и Свердловской области демонстрирует устойчивую положительную динамику: товарооборот растет уже шесть лет подряд, а его объем в 2025 году увеличился в 2,4 раза по сравнению с 2020 годом. Уверен, что новые договоренности в промышленности, энергетике, науке и образовании придадут дополнительный импульс нашему партнерству», — отметил заместитель премьер-министра Республики Беларусь, сопредседатель Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Свердловской области (Российской Федерации) Виктор Каранкевич.

Повестка встречи также включила вопросы технологической кооперации. Особое внимание участники уделили вопросам развития человеческого капитала: для обеспечения кадрами реального сектора экономики стороны договорились об активизации обмена опытом в сфере среднего профессионального образования, итоги недавнего визита уральской делегации в «Академию национального образования» подвела региональный министр образования Светлана Тренихина.

Ранее «Областная газета» писала, что уникальный белорусский концерт-реквием «Каждый третий» покажут в Екатеринбурге.