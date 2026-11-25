В Екатеринбурге состоялась стратегическая дискуссия «Государство заботы: код заводчика», посвященная вопросам регулирования деятельности по разведению домашних животных. В обсуждении приняли участие представители органов власти Свердловской области, надзорных ведомств, кинологического сообщества и благотворительных фондов помощи животным. Об этом «ОГ» рассказали в пресс-службе Общественной палаты Свердловской области.

Организатором мероприятия выступила Российская кинологическая федерация (РКФ) при поддержке Общественной палаты региона. Главной темой дискуссии стал законопроект № 1085340-8 (внесён в Государственную Думу 2 декабря 2025 года), предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными…» в части регулирования разведения домашних животных. Рассмотрение документа отложено до конца 2026 года, и участники дискуссии подчеркнули: это время необходимо использовать, чтобы снять накопившиеся вопросы к законопроекту.

С докладами выступили представители министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, департамента ветеринарии региона, эксперт РКФ – советник Вице-президента Федерации Милена Дребезова, а также сооснователь Благотворительного фонда помощи безнадзорным животным «Возьми счастье в дом» Светлана Алексеева. К обсуждению через ВКС присоединилась директор Международного благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова, а точку зрения общественности представила президент Свердловского областного добровольного объединения любителей-собаководов Лариса Ануфриева.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что рост числа домашних животных, случаи бесконтрольного разведения и торговли животными действительно требуют системного решения. Вместе с тем в текущей редакции законопроекта остаётся ряд неясностей – прежде всего порядок взаимодействия информационных систем разных уровней и меры ответственности за несоблюдение новых требований.

Племенная работа – профессиональная деятельность. Заводчик несёт ответственность за качество и судьбу потомства, а его работа требует специальных знаний: от оценки генетических характеристик до ветеринарного сопровождения и документооборота. Регулирование должно учитывать эту специфику.

Заводчик несёт ответственность за качество и судьбу потомства, а его работа требует специальных знаний: от оценки генетических характеристик до ветеринарного сопровождения и документооборота. Регулирование должно учитывать эту специфику. Роль профессионального сообщества. РКФ уже сегодня ведёт регистрацию собак, щенков и помётов, контролирует соответствие животных стандартам пород и применяет санкции к нарушителям. Участники дискуссии признали: содержательная часть контроля за разведением должна оставаться в компетенции кинологических организаций, а не дублироваться государственными структурами.

РКФ уже сегодня ведёт регистрацию собак, щенков и помётов, контролирует соответствие животных стандартам пород и применяет санкции к нарушителям. Участники дискуссии признали: содержательная часть контроля за разведением должна оставаться в компетенции кинологических организаций, а не дублироваться государственными структурами. Риски для заводчиков . В принятом виде законопроект может повлечь рост финансовой и административной нагрузки на заводчиков, в том числе работающих в рамках существующих кинологических систем. Это опасение озвучили и представители сообщества, и эксперты.

. В принятом виде законопроект может повлечь рост финансовой и административной нагрузки на заводчиков, в том числе работающих в рамках существующих кинологических систем. Это опасение озвучили и представители сообщества, и эксперты. Проблема нелегального рынка. Основную угрозу благополучию животных и здоровью людей представляют не племенные питомники, а стихийное разведение и торговля животными без документов и ветеринарного контроля – именно против неё должна быть направлена новая норма.

«Законопроект об учёте обсуждается уже десять лет. Два законопроекта рождены, отточены и переданы на чтение. Задача площадки – чтобы нормы не оторвались от действительности», — отметил модератор встречи, член Общественного совета при Россельхознадзоре Евгений Купляускас.

По итогу дискуссии участники сформулировали предложения, которые лягут в основу резолюции для органов власти и рабочей группы Госдумы.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге пройдёт новогодний фестиваль в поддержку бездомных животных.