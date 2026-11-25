Хоккейный клуб «Автомобилист» не смог досрочно стать победителем Кубка Первых – нового турнира КХЛ, посвященного 80-летию отечественного хоккея. «Шоферам» достаточно было не проиграть на выезде московскому «Динамо» в основное время, чтобы забрать трофей, но команда Алексея Кудашова уступила – 2:4. Это первое поражение екатеринбуржцев в турнире, до этого «Автомобилист» выиграл семь матчей из семи, благодаря чему все еще сохраняет лидерство.

В Кубке Первых принимают участие шесть старейших клубов страны: помимо «Автомобилиста» это ЦСКА, СКА, «Спартак», «Динамо» и «Торпедо». В зачет турнира идут первые очные встречи команд в регулярном сезоне КХЛ (по одной домашней и выездной), то есть каждая из команд должна провести по десять игр. Перед матчем с «Динамо» «шоферы» выиграли семь встреч из семи, и для досрочной победы в турнире им необходимо было набрать всего одно очко в трех оставшихся матчах.

С первой попытки взять трофей не удалось. Матч «Автомобилиста» и «Динамо» получился во многом принципиальным. Нынешний наставник «шоферов» Алексей Кудашов долгое время руководил «Динамо», так что для него игра с бывшей командой – особенная. А «Динамо» на прошлой неделе сменило главного тренера, и исполняющим обязанности наставника команды был назначен Олег Ореховский, продолжительное время работавший в «Автомобилисте» ассистентом Николая Заварухина.

Самым ярким и насыщенным получился первый период. «Шоферы» вышли вперед уже на второй минуте благодаря шайбе Джордана Гросса. Правда, сохранить преимущество хотя бы до перерыва «Автомобилист» не сумел. Более того, «Динамо» забросило три безответные шайбы подряд и повело с комфортным счетом – 3:1.

Одну шайбу «Автомобилист» отыграл в концовке второго периода: Максим Денежкин после отличного сольного прохода отдал передачу на Кирилла Воробьева, который сократил отставание до минимума. Но на большее «шоферов» не хватило. В концовке Алексей Кудашов снял вратаря, но хозяева лишь наказали екатеринбуржцев шайбой в пустые ворота – 4:2 в пользу «Динамо».

«Автомобилисту» по-прежнему хватит одного очка в двух оставшихся играх Кубка Первых, чтобы забрать трофей. В рамках турнира екатеринбуржцы примут СКА 5 декабря и сыграют на выезде с ЦСКА 22 декабря.

Что касается турнирной таблицы КХЛ, то «Автомобилист» располагается на пятой строчке в Восточной конференции. Следующий матч екатеринбуржцы проведут в Челябинске против «Трактора» 26 ноября.

Ранее «Областная газета» рассказывала о том, что «Автомобилист» обыграл «Торпедо».