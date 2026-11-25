В Свердловской области 25 ноября пройдут антитеррористические учения на предприятиях промышленного комплекса Екатеринбурга и муниципального округа Ревда. Участие в них примут сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

В связи с учениями с 8:00 до 23:00 на отдельных территориях будут введены временные ограничения движения пешеходов и транспортных средств.

Сотрудники регионального ФСБ просят граждан сохранять спокойствие. Если вы увидите скопление спецтехники и сотрудников ведомств – не паникуйте, это часть плановых мероприятий. Также не рекомендуется выкладывать в сеть фото и видео с мест проведения мероприятий.

Ранее «Областная газета» писала о том, как изменилась криминальная обстановка в Свердловской области.